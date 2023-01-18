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是時候交棒了！邱昱凱將卸悠遊卡總座　自嘲變胖西裝寬2吋

▲悠遊卡公司副主任邱昱凱於台北上海雙城論壇產業經濟分論壇進行演講。（圖／記者林敬旻攝）

▲邱昱凱將卸任悠遊卡總座。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

隨著柯文哲卸任台北市長，市府持股的公司領導人也陸續進行更動。繼台北捷運公司昨宣布由趙紹廉接掌董事長後，悠遊卡公司總經理邱昱凱18日也在臉書表示，「是時候該交棒了」，期待接棒的人選能在這幾年累積的成果上，帶著悠遊卡持續站穩腳步。

由於邱昱凱過去幫柯文哲立下不少戰功，是重要的選舉團隊成員，鑒於柯未來有志參選2024總統大位，邱昱凱動向也備受關注。據了解，邱昱凱卸任悠遊卡公司總經理後，將選擇回到業界。

邱昱凱18日在臉書上說，2023年開春，悠遊卡團隊也正式升級，闖入更大的市場。去年我們完成相關的準備，今年正式掛牌興櫃，一切穩妥順利。證明了悠遊卡團隊真的準備好了。我也可以自信地表示，我個人在悠遊卡4年的服務將暫告一段落，等待年後大股東新籌組的董事會指派人選交接。

「還記得，踏入卡公司的前夕，我給自己的的任務是：協助悠遊卡邁向下一個階段的成長。」邱昱凱回顧，很多人都知道悠遊卡公司的成立是站在台灣邁向智慧支付的企圖之上。20年來，悠遊卡曾經非常風光，但在市場競爭下，也屢屢面對許多嚴峻挑戰。但不可否認的，悠遊卡確實實現原初支付整合的想像。

「那下一個20年，悠遊卡要帶給台灣社會什麼？」邱昱凱說，還記得在2019年品牌改造時，同仁一同定義了悠遊卡的服務核心：加值你的美好生活。短短的一句話，濃縮了過去二十年來，悠遊卡陪伴所有人的記憶。

邱昱凱表示，這個品牌的再造，也獲得了知名國際大獎的肯定：iF、紅點、Muse。同時間，我們也透過造型悠遊卡的創意，協助台灣的傳統品牌轉型再造。國民品牌也可以精品，因為它承載了我們的記憶，也成為了是台灣社會邁向智慧生活的結晶。

「好的產品必定來自於好的團隊。」邱昱凱表示，為了數位服務的上線，從組織邏輯下手調整團隊，過程酸甜苦辣，相信從事過組織改革與轉型的經理人都很清楚其中眉角與難言之處。特別是，悠遊卡是一家帶官股色彩的公司，如何最小改動其中的文化與運作邏輯，並協助團隊順利轉型成足以面對自由市場的競爭，並謹記自己的核心DNA：以公共服務為精神，追求極致的商業應用。

邱昱凱說，轉型的核心成果並不是僅僅在悠遊付與跨出台灣使用悠遊卡這些發展項目上。更重要的是，悠遊卡完成資料市集的建立與倉儲帳管及清算帳務的自動化流程。

邱昱凱表示，疫情3年間，悠遊卡公司沒有停下，反而逐步掌握發卡及收單的晶片控制能力，並在極度燒錢的系統建置過程中，維持了邁向資本市場的獲利標準，「一路以來，這個團隊沒有倒下，只有更堅韌，更有自信」。

邱昱凱回憶，起這4年來時時刻刻與團隊一起成長，總有畫不完的白板與做不完的清單；產品部門總在他面前爭的面紅耳赤；業務部門總與月亮比晚下班的觥籌交錯；商品部門的撐起了全新的造型卡世界；管理部門從IFRS轉換、公開發行、興櫃一年一重大專案。

邱昱凱說，公司的骨幹一字排開，一個比一個能打，「坦白說，我很驕傲。這是一個公股民股合資起家的團隊，如今，他們的自信與能力，已深深吸引自由資本市場的目光」。這份驕傲，自去年開始，也逐步落實成下一個20年的願景。悠遊卡邁向國際，自沖繩出發，期待未來卡、付都能在日本全境帶來服務。

邱昱凱強調，悠遊卡會持續陪伴台灣民眾，加值大家的美好生活。這是當初上任的承諾，1400天的努力後，我已經看到了夢想逐步形成坦途。

邱昱凱也說，當年與他一起來悠遊卡報到的龜背芋，從只有我的膝蓋這麼高到現在已經跟我一樣高了，葉片寬度已超越我整隻手臂。他笑說，自己也胖了不少、西裝放寬了2吋，是時候該交棒了。

「總是有未了的心願及未完成的功能排序清單，還有來不及發行的造型悠遊卡與還沒談完的合約。」邱昱凱說，悠遊卡的夢想永遠必須立足在為了台灣社會的數位金融發展。他也期待，接棒的人也能全力支持這幾年累積的基礎建設與成果，帶著悠遊卡悠遊付，在資本市場與支付叢林中站穩腳步、為公司帶來營收、並且能夠為社會付出。

最後，邱昱凱說，相信告別是為了下一次的相會。在數位平台、金融支付與科技服務的江湖中，我們仍會相遇，攜手前進。

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