　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲問要不要經營民眾黨沙漠　蔡壁如：那得考慮我是不是仙人掌

▲蔡壁如18日打拳擊。（圖／記者蘇晏男攝）

▲蔡壁如18日打拳擊。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

前台北市長柯文哲投入2024總統大選，被視為柯得力助手的民眾黨前立委蔡壁如動向備受矚目。蔡壁如18日表示，柯文哲每次見面都對她說「我要叫你做事情，你要去嗎？要去哪？」但感覺上柯是要她經營民眾黨的「沙漠」，只是她總是要考慮自己是不是仙人掌，才能在沙漠裡存活。

蔡壁如18日赴台北一家拳擊館打拳並受訪，問到柯文哲對她的下一步有沒有什麼建議？蔡壁如說，柯每次見面都說「我要叫你做事情，你要去嗎？要去哪？」但其實柯不是徵詢，只是問她怎麼看新北、高雄。

蔡壁如透露，柯文哲還說濁水溪以南好像是民眾黨的沙漠，問她有何看法，「感覺上他是要我去經營沙漠嗎？我總是要考慮自己是不是仙人掌，才能在沙漠裡存活」，甚至能不能建立沙漠綠洲。

蔡壁如表示，其實柯文哲對她有很多想像，但之前有一段時間沈浸在情緒裡頭，如果情緒恢復，她有六、八分戰鬥力，她還是可以戰鬥，再給她一點點時間吧。

被問是否期待柯文哲的徵召時，蔡壁如先是表示沒有，但曾跟柯談過，接著又說「大家都有一點覺得的說，是不是我跟他什麼大吵一架，奇怪，沒有人看到我們倆個吵架，怎麼這種話都傳的出來，我也是覺得很奇怪」。

ET快訊
烏克蘭直升機墜毀「基輔陷火海」　釀18死29傷
快訊／江小漁改標賣過期1年巴沙魚　負責人50萬交保
菜鳥空服員上班第1天就出包！飛機起飛「1動作」秒噴187萬
不滿妻子被包養！他關刀插嘴塞銅板奪命　下場慘曝
獨／殺已婚牙醫男友　小三抄佛經懺悔：他一直告訴我會離婚娶我
淫師「音樂課輔導」10多名女學生！　性愛片誤發群組
陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

名校學生淪街友！北市勞動局伸援手　「年節臨工專案」最高領1萬4

國慶展演無人機未先申請　NCC罰台灣希望創新60萬

農委會認定張善政抄襲　「公道自在人心」桃市府批：先射箭再畫靶

遭綠營黨內圍剿　王世堅親吐內心話：昔「打馬屠龍」今成叛徒

柯文哲問要不要經營民眾黨沙漠　蔡壁如：那得考慮我是不是仙人掌

兌現選前政見！張善政加碼桃園「多1胎加1萬」　三節禮金也提高

農曆年前6千元拿不到　李貴敏轟民進黨：心口不一、藉故拖延

全文／賴清德拋民進黨新使命「守護台灣」　4革新打斷手骨顛倒勇

NCC重罰民視周玉蔻〈辣新聞152〉7違規案共300萬元

仍想把柯文哲送進總統府　蔡壁如：但我不一定要進黨部或競辦

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

吃火鍋驚見饒舌豆腐！　快嘴飆唱表情架式十足

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

網路自學種大麻變「絕命毒師」　流出恐供10萬人吸食...警傻眼

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

名校學生淪街友！北市勞動局伸援手　「年節臨工專案」最高領1萬4

國慶展演無人機未先申請　NCC罰台灣希望創新60萬

農委會認定張善政抄襲　「公道自在人心」桃市府批：先射箭再畫靶

遭綠營黨內圍剿　王世堅親吐內心話：昔「打馬屠龍」今成叛徒

柯文哲問要不要經營民眾黨沙漠　蔡壁如：那得考慮我是不是仙人掌

兌現選前政見！張善政加碼桃園「多1胎加1萬」　三節禮金也提高

農曆年前6千元拿不到　李貴敏轟民進黨：心口不一、藉故拖延

全文／賴清德拋民進黨新使命「守護台灣」　4革新打斷手骨顛倒勇

NCC重罰民視周玉蔻〈辣新聞152〉7違規案共300萬元

仍想把柯文哲送進總統府　蔡壁如：但我不一定要進黨部或競辦

盤點女星神秘刺青更有魅力！韓韶禧腰間藏圖騰　Nana佈全身最震撼

男友深夜硬上「吐珍奶來潤滑」　妹子崩潰求饒！隔天慘發炎

信義鄉櫻花季19日起跑　草坪頭梅花、櫻花接力綻放

張惠妹放假2周回台東　高雄開唱前突無預警宣布喜訊！

生菜vs.熟菜誰營養？解答曝　這1種更能「預防心血管疾病死亡」

BTS JIMIN、BIGBANG太陽搶飛巴黎看秀　機場造型帥翻攻版面

《婆婆》鍾欣凌感謝月老賜老公　重回「霞海城隍廟」捧神像祈福

淡水「天元宮櫻花」開了！免費租提燈、花傘　新北第一櫻開5成

俄烏開戰後首次有烏克蘭高官死亡　直升機墜毀18死29傷

5歲女童放學遭外送員撞死！　他竟「拒叫救護車」繼續開去送餐

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

政治熱門新聞

2024民調民進黨逆轉！　34%賴清德、31.4%侯友宜、22.3%柯文哲

連戰揭「兩顆子彈」秘辛　陳水扁7點回應

國民黨大動作開鍘　一口氣開除11名議員黨籍

房貸族小確幸！過年後發錢月領房貸補貼　免申請直接入帳

賴清德：台灣沒有另外宣布獨立的必要

NCC重罰民視周玉蔻〈辣新聞152〉7案共300萬元

快訊／要領6千再等等！全民共享條例初審無共識　農曆年前三讀無望

賴清德今接任民進黨主席　團隊名單曝

4月才有機會領6千？　柯建銘指「差不多啊」：明天三讀根本天方夜譚

賴清德接黨魁宣示4革新　杜絕黑金、解決學倫問題

陳建仁配鄭文燦入閣？　他喻「疫苗＋論文二回合」：綠營2024倒大楣

兌現政見！張善政加碼「多1胎加1萬」

當年民進黨11寇多慘烈？被鬥到「全軍覆沒」　立委席次89→27

律師簡榮宗表態爭取國民黨立委提名　對戰汐止賴品妤　

更多熱門

相關新聞

仍想把柯文哲送進總統府　蔡壁如：但我不一定要進黨部或競辦

仍想把柯文哲送進總統府　蔡壁如：但我不一定要進黨部或競辦

前台北市長柯文哲準備投入2024總統大選，被視為柯得力助手的民眾黨前立委蔡壁如動向備受矚目。蔡壁如今（18日）表示，她要把柯文哲送入總統府的「餘生願望」並未改變，且希望越早實現越好；她曾跟柯討論過2024，但她目前尚未決定好方向，希望柯再給她空間跟時間想一下。另外，對於是否參選2024區域立委，蔡壁如透露，很多人跟她討論過，但她覺得不急。

是時候交棒了！邱昱凱將卸悠遊卡總座　自嘲變胖西裝寬2吋

是時候交棒了！邱昱凱將卸悠遊卡總座　自嘲變胖西裝寬2吋

2024民調：侯友宜、郭董支持度皆34%

2024民調：侯友宜、郭董支持度皆34%

李四川視察讚柯市府「十分佩服」　柯文哲親回：請李副盯緊了！

李四川視察讚柯市府「十分佩服」　柯文哲親回：請李副盯緊了！

柯文哲拍板私幼補助加碼卻沒預算　蔣萬安：積極跟中央協調

柯文哲拍板私幼補助加碼卻沒預算　蔣萬安：積極跟中央協調

關鍵字：

蔡壁如柯文哲民眾黨2024仙人掌

讀者迴響

熱門新聞

52歲馬國賢要結婚了！新歡是小20歲超正韓妹

快訊／澳洲客機發求救訊號　機上載100多人

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

張穎穎宣戰汪小菲「1句話力挺大S」！揭張蘭一家真面目

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

房客賴著不走「1原因吃定房東」！房仲也搖頭

當兵男友放假！「突大吼4字」妹子嚇醒

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

快訊／北市恐怖死亡車禍！女遭吊車輾過斷兩截

雙載機車「詭異自摔」　後座媽趴地遭吊車輾斃

鄰居嗆「生小孩就去住透天」　老公一聽霸氣買新房

更多

最夯影音

更多
買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！
台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面