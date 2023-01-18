柯文哲問要不要經營民眾黨沙漠　蔡壁如：那得考慮我是不是仙人掌

▲蔡壁如18日打拳擊。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

前台北市長柯文哲投入2024總統大選，被視為柯得力助手的民眾黨前立委蔡壁如動向備受矚目。蔡壁如18日表示，柯文哲每次見面都對她說「我要叫你做事情，你要去嗎？要去哪？」但感覺上柯是要她經營民眾黨的「沙漠」，只是她總是要考慮自己是不是仙人掌，才能在沙漠裡存活。

蔡壁如18日赴台北一家拳擊館打拳並受訪，問到柯文哲對她的下一步有沒有什麼建議？蔡壁如說，柯每次見面都說「我要叫你做事情，你要去嗎？要去哪？」但其實柯不是徵詢，只是問她怎麼看新北、高雄。

蔡壁如透露，柯文哲還說濁水溪以南好像是民眾黨的沙漠，問她有何看法，「感覺上他是要我去經營沙漠嗎？我總是要考慮自己是不是仙人掌，才能在沙漠裡存活」，甚至能不能建立沙漠綠洲。

蔡壁如表示，其實柯文哲對她有很多想像，但之前有一段時間沈浸在情緒裡頭，如果情緒恢復，她有六、八分戰鬥力，她還是可以戰鬥，再給她一點點時間吧。

被問是否期待柯文哲的徵召時，蔡壁如先是表示沒有，但曾跟柯談過，接著又說「大家都有一點覺得的說，是不是我跟他什麼大吵一架，奇怪，沒有人看到我們倆個吵架，怎麼這種話都傳的出來，我也是覺得很奇怪」。