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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

仍想把柯文哲送進總統府　蔡壁如：但我不一定要進黨部或競辦

記者蘇晏男／台北報導

前台北市長柯文哲準備投入2024總統大選，被視為柯得力助手的民眾黨前立委蔡壁如動向備受矚目。蔡壁如今（18日）表示，她要把柯文哲送入總統府的「餘生願望」並未改變，且希望越早實現越好；她曾跟柯討論過2024，但她目前尚未決定好方向，希望柯再給她空間跟時間想一下。另外，對於是否參選2024區域立委，蔡壁如透露，很多人跟她討論過，但她覺得不急。

▲蔡壁如打拳擊。（圖／記者蘇晏男攝）

▲蔡壁如打拳擊。（圖／記者蘇晏男攝）

蔡壁如18日下午到台北市一家拳擊館打拳並受訪。對於是否回到民眾黨部或到柯文哲基金會工作，蔡壁如說，也不一定，她的斜槓人生裡頭，每個轉角都是不同的人生，從台大轉彎到市府再到立院，現在又轉彎，人生可以往另外一個方向來做，休息一個多月，有在想自己可以做什麼，大家拭目以待。

蔡壁如說，她沒有期待獲柯文哲徵召，但曾跟柯談過很多次，不管聊對2024想法或她的工作，只是她希望柯能給予時間與空間，讓她想一下可以做什麼事情。蔡也說，如果想要幫到柯文哲，也不一定進民眾黨部、競辦或在柯身邊，大選是全國性競選活動，她個人認為，不管做什麼，想幫柯就一定可以幫到他。

媒體詢問蔡壁如，曾說過餘生最大願望是把柯文哲送進總統府，這是否有改變？蔡壁如回應，願望還存在，柯文哲也曾問過她接下來想做什麼？餘生願望還在嗎？她則向柯說「還在啊」，但可以用不同方式呈現，反正大家放心，給她短短時間，就可以找到方向跟事情做。蔡表示，她的餘生願望可以放很久，但希望越早實現越好

至於提及跟柯文哲吵架的傳言，蔡壁如說，「奇怪沒有人看到我們倆個吵架，怎麼這種話都傳的出來，我也是覺得很奇怪」。另外對於是否參選2024區域立委，蔡壁如透露，很多人跟她討論過，但她覺得還不急，還可以再觀察一下兩、三個月政壇的變化。
 

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