過年迎強冷空氣！美女醫籲「冬藏精」儲身體能量　4類食材多攝取

▲今年春節連結將會是2段式變天。（圖／記者周宸亘攝）

記者許宥孺／高雄報導

即將迎來史上最長春節年假，根據氣象局預報，春節將2段式變天，年初二恐達強冷氣團等級。中醫師表示，今年過年天氣接近「大寒」，除了保暖、調整作息外，也可以透過生活飲食來提升免疫力。

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▲陽明馬光中醫診所中醫師侯佩汝。（圖／記者許宥孺翻攝）

陽明馬光中醫診所中醫師侯佩汝表示，今年的過年接近節氣中的「大寒」，是一年中最冷的時段，中醫認為「冬不藏精，春必病溫」，意思就是說若在這期間沒有適當的調養身體，儲備身體的能量，在來年就容易受外邪干擾，所以這時候除了「注意保暖」、「調整作息」之外，我們也可以利用平常的生活飲食，多攝取一些可提升免疫力的食物。

1.蔬菜類：深綠色蔬菜、花椰菜、紅蘿蔔、南瓜、甜椒等

深綠色蔬菜富含維生素A、B、C、E及礦物質，而紅橘黃類的蔬菜則含有大量β胡蘿蔔素，進入人體後可轉變成維生素A，提供身體免疫系統運作所需的營養。

2.水果類：橘子、柳丁、葡萄柚、木瓜、芭樂等

由於維他命C可以幫助膠原蛋白的形成，使細胞間排列更緊密，進而漸少病菌入侵身體的機會，另外，維他命C也可以活化免疫系統，並有優秀的抗氧化功能，所以選擇食用富和維他命C的水果，可以有效增強身體抵抗力。

3.澱粉類：黎麥、糙米、地瓜、綠豆、紅豆等

選擇優質澱粉或高膳食纖維澱粉不但不會肥胖，反而可以減重及有益腸道健康。根據研究證實，膳食纖維可以減緩醣類吸收、促進腸內益生菌生長、增加腸道蠕動幫助排除廢物等功效。就中醫而論，腸胃系統是人體的「後天之源」，意思就是我們的吃進去的飲食，都是藉由腸胃來做消化及分配能量，所以顧好腸胃道也是件重要的事。

4.蛋白質類：堅果、瘦肉、雞肉、鮭魚、鯖魚等

深海魚類含有Omega-3脂肪酸及礦物質，有抗發炎及幫助體內酵素維持正常功能的效果，另外堅果也富含維他命E，不僅可以抗氧化、抗發炎，更可調節腸道菌叢生長，維持腸胃道健康，不過要注意的是，由於堅果的油脂含量較高，若過食太多容易攝取過多熱量，導致肥胖找上門，所以千萬別當作零食吃喔！根據衛福部建議，一天適合的攝取量大約為5顆腰果或5顆杏仁。

▲過年大魚大肉外，也要多攝取健康食物。（圖／ETtoday資料照）

侯佩汝表示，除了以上常見的食材外，選用具有合格檢驗及政府認可的中藥材，也可以補養氣血、保健養生，達到提升免疫力的效果。

1.益氣茶：

• 材料：黨参 1.5錢、黃耆1.5錢、麥門冬2錢、陳皮1錢、甘草1錢

• 方法：以500cc的水，小火滾煮約20分鐘，將藥材/包撈起，放至適當溫度即可。

• 功效：減少疲勞，增加精神，提升每天的生活能量

2.好眠茶：

• 材料：浮小麥 1錢、遠志2錢、龍眼肉2錢、紅棗5顆、甘草1錢

• 方法：若以電鍋烹煮，將材料包放置內鍋，內鍋水淹過藥材即可，外鍋則放置約600cc的水，烹煮約40分鐘後將藥材撈起，並放至適當溫度即可。

• 功效：安神定心，讓晚上能有一覺好眠

侯佩汝強調，不論是生活食材或中藥材，都不宜過食，當有不適症狀時，仍需就醫尋求專業醫師的協助。