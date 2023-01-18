　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

過年迎強冷空氣！美女醫籲「冬藏精」儲身體能量　4類食材多攝取

▲▼寒流,冷氣團,低溫,冬天,保暖。（圖／記者周宸亘攝）

▲今年春節連結將會是2段式變天。（圖／記者周宸亘攝）

記者許宥孺／高雄報導

即將迎來史上最長春節年假，根據氣象局預報，春節將2段式變天，年初二恐達強冷氣團等級。中醫師表示，今年過年天氣接近「大寒」，除了保暖、調整作息外，也可以透過生活飲食來提升免疫力。

▲陽明馬光中醫診所中醫師侯佩汝。（圖／記者許宥孺翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陽明馬光中醫診所中醫師侯佩汝。（圖／記者許宥孺翻攝）

陽明馬光中醫診所中醫師侯佩汝表示，今年的過年接近節氣中的「大寒」，是一年中最冷的時段，中醫認為「冬不藏精，春必病溫」，意思就是說若在這期間沒有適當的調養身體，儲備身體的能量，在來年就容易受外邪干擾，所以這時候除了「注意保暖」、「調整作息」之外，我們也可以利用平常的生活飲食，多攝取一些可提升免疫力的食物。

1.蔬菜類：深綠色蔬菜、花椰菜、紅蘿蔔、南瓜、甜椒等
深綠色蔬菜富含維生素A、B、C、E及礦物質，而紅橘黃類的蔬菜則含有大量β胡蘿蔔素，進入人體後可轉變成維生素A，提供身體免疫系統運作所需的營養。

2.水果類：橘子、柳丁、葡萄柚、木瓜、芭樂等
由於維他命C可以幫助膠原蛋白的形成，使細胞間排列更緊密，進而漸少病菌入侵身體的機會，另外，維他命C也可以活化免疫系統，並有優秀的抗氧化功能，所以選擇食用富和維他命C的水果，可以有效增強身體抵抗力。

3.澱粉類：黎麥、糙米、地瓜、綠豆、紅豆等
選擇優質澱粉或高膳食纖維澱粉不但不會肥胖，反而可以減重及有益腸道健康。根據研究證實，膳食纖維可以減緩醣類吸收、促進腸內益生菌生長、增加腸道蠕動幫助排除廢物等功效。就中醫而論，腸胃系統是人體的「後天之源」，意思就是我們的吃進去的飲食，都是藉由腸胃來做消化及分配能量，所以顧好腸胃道也是件重要的事。

4.蛋白質類：堅果、瘦肉、雞肉、鮭魚、鯖魚等
深海魚類含有Omega-3脂肪酸及礦物質，有抗發炎及幫助體內酵素維持正常功能的效果，另外堅果也富含維他命E，不僅可以抗氧化、抗發炎，更可調節腸道菌叢生長，維持腸胃道健康，不過要注意的是，由於堅果的油脂含量較高，若過食太多容易攝取過多熱量，導致肥胖找上門，所以千萬別當作零食吃喔！根據衛福部建議，一天適合的攝取量大約為5顆腰果或5顆杏仁。 

▲除夕團圓飯12菜▼ 。（圖／記者張榮恩攝）

▲過年大魚大肉外，也要多攝取健康食物。（圖／ETtoday資料照）

侯佩汝表示，除了以上常見的食材外，選用具有合格檢驗及政府認可的中藥材，也可以補養氣血、保健養生，達到提升免疫力的效果。

1.益氣茶：
• 材料：黨参 1.5錢、黃耆1.5錢、麥門冬2錢、陳皮1錢、甘草1錢
• 方法：以500cc的水，小火滾煮約20分鐘，將藥材/包撈起，放至適當溫度即可。
• 功效：減少疲勞，增加精神，提升每天的生活能量

2.好眠茶：
• 材料：浮小麥 1錢、遠志2錢、龍眼肉2錢、紅棗5顆、甘草1錢
• 方法：若以電鍋烹煮，將材料包放置內鍋，內鍋水淹過藥材即可，外鍋則放置約600cc的水，烹煮約40分鐘後將藥材撈起，並放至適當溫度即可。
• 功效：安神定心，讓晚上能有一覺好眠

侯佩汝強調，不論是生活食材或中藥材，都不宜過食，當有不適症狀時，仍需就醫尋求專業醫師的協助。

ET快訊
烏克蘭內政部長罹難！　坐直升機墜毀幼稚園旁
騙堂嬸進房硬上！淫姪「射滿臉」逼吞　她隱忍接夫電話淚崩
快訊／直升機墜毀幼稚園！　基輔16死一片火海
台中Lalaport違停嚴重！　半天開232張罰單
徐懷鈺44歲了還超辣！　親揭凍齡瘦身秘訣
超商咖啡「買6送6」來了　加碼大杯美式只要25元
快訊／NCC重罰民視300萬！　周玉蔻〈辣新聞152〉7違規

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

迎史上最長年假！高雄捷運尖峰最短班距4min　除夕得等10分鐘

獨／首次創業卻遇無良商人！江小漁大墩店今復業　將改名拚生存

看不慣台人出國窮遊、嫌國旅爛！他出差京都半年「台南勝」

陳其邁發感謝紅包！高雄25家醫院春節開特診　醫護每班可領2000元

江老師自揭「跑趴黑歷史」吸網友朝聖　網友笑回：有些記憶還是模糊好

螺螄粉是走私品被禁！他翻出百萬YTR「開箱試吃影片」　真實評價曝

過年必逛！「駁二小夜埕」200攤超美海景市集　吃爆60國特色甜點

6間出版社聯手書展折扣曝光！韓國歐逆作家與台南俗女對談

過年迎強冷空氣！美女醫籲「冬藏精」儲身體能量　4類食材多攝取

避免弱勢生寒假午餐斷炊　教部「推4積極措施」持續提供補助

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

吃火鍋驚見饒舌豆腐！　快嘴飆唱表情架式十足

網路自學種大麻變「絕命毒師」　流出恐供10萬人吸食...警傻眼

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

迎史上最長年假！高雄捷運尖峰最短班距4min　除夕得等10分鐘

獨／首次創業卻遇無良商人！江小漁大墩店今復業　將改名拚生存

看不慣台人出國窮遊、嫌國旅爛！他出差京都半年「台南勝」

陳其邁發感謝紅包！高雄25家醫院春節開特診　醫護每班可領2000元

江老師自揭「跑趴黑歷史」吸網友朝聖　網友笑回：有些記憶還是模糊好

螺螄粉是走私品被禁！他翻出百萬YTR「開箱試吃影片」　真實評價曝

過年必逛！「駁二小夜埕」200攤超美海景市集　吃爆60國特色甜點

6間出版社聯手書展折扣曝光！韓國歐逆作家與台南俗女對談

過年迎強冷空氣！美女醫籲「冬藏精」儲身體能量　4類食材多攝取

避免弱勢生寒假午餐斷炊　教部「推4積極措施」持續提供補助

破百體重成凶器！桃園女討債「一屁股重壓」…她大小便失禁慘死

第一份工作！傳產哥待1年「年終領5.5個月」嗨曬帳戶截圖：很敢給

「粉鼻小白豬」試穿過年新衣服　糗變深V露背裝媽看傻：變那麼胖

烏克蘭內政部長罹難！　坐直升機「執行任務」墜毀幼稚園旁

叉燒豚骨拉麵入榜！迴轉壽司外送排行榜TOP 5還有烏龍麵

人類水杯更好喝！喵零形象擠成「扁臉冏冏貓」　照片曝光逗樂7千人

解放軍釋出特種兵水下射擊訓練畫面　「沈浸式」視角如真人版CS

陸裸露網紅難過年　從嚴整治「雪媛、農媛」強力掃蕩網路亂象

先探／謝金河：兔年新希望　一元復始萬象更新

先探／嚴選7大族群14檔動如狡兔股

女網紅健身拍性感搖臀片　6年會員沒了怨業者太保守

生活熱門新聞

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

當兵男友放假！「突大吼4字」妹子嚇醒

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　桃花一路狂炸

農藝女孩曝　螺螄粉曾吃到蟲卵

台中LaLaport鳥瞰人潮曝！美食區890座位全滿

春節2段式變天　初二下探13度

全民確定領6000！　發放時間、怎麼領一次看

水療池破洞旅客險溺斃　花蓮遠雄致歉

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

更多熱門

相關新聞

南鯤鯓代天府神偶加持

南鯤鯓代天府神偶加持

為祈求永康地區治安平穩、交通順暢及疫情早日遠離，讓民眾安心過好年，永康分局於18日特別請來南鯤鯓代天府6尊大神偶蒞臨加持，讓警察與神同行共舞，展現為永康地區祈福、轄境永保安康，讓民眾在春節期間平安喜樂、交通順暢安全。

姨丈撩髮撥肩帶！摔手機被罵：沒禮貌

姨丈撩髮撥肩帶！摔手機被罵：沒禮貌

挑戰安太座「讚數x6」4小時噴15萬！他愣：等一下

挑戰安太座「讚數x6」4小時噴15萬！他愣：等一下

前立委羅志明疑涉共諜案交保　雄檢抗告成功

前立委羅志明疑涉共諜案交保　雄檢抗告成功

工程師年前提離職「做1件事」年終獎金0元

工程師年前提離職「做1件事」年終獎金0元

關鍵字：

高雄馬光中醫診所侯佩汝過年2023年菜

讀者迴響

熱門新聞

52歲馬國賢要結婚了！新歡是小20歲超正韓妹

快訊／澳洲客機發求救訊號　機上載100多人

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

張穎穎宣戰汪小菲「1句話力挺大S」！揭張蘭一家真面目

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

房客賴著不走「1原因吃定房東」！房仲也搖頭

當兵男友放假！「突大吼4字」妹子嚇醒

快訊／北市恐怖死亡車禍！女遭吊車輾過斷兩截

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　桃花一路狂炸

鄰居嗆「生小孩就去住透天」　老公一聽霸氣買新房

更多

最夯影音

更多
買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！
台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面