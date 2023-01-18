雄檢抗告成功！前立委羅志明疑涉共諜案20萬交保　年前重開羈押庭

▲前立委羅志明被以20萬交保 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

前立委羅志明跟前海軍少將夏復翔涉嫌被中國勢力吸收，檢察官約談到案，雙方均否認，高雄地方法院分別裁定以20萬元以及15萬元交保，雄檢不服，提起抗告成功，19日將重開羈押庭。

65歲羅志明原為國民黨黨員，因爭取黨內第5屆立委提名未果，曾加入親民黨爭取提名，但也無法取得提名，轉而支持李登輝被國民黨開除黨籍，轉投台聯黨，當選第五屆及第六屆立法委員。2009年羅志明申請恢復國民黨黨籍，2012年，代表國民黨參選屏東縣第一選舉區立委選舉，敗給民進黨的蘇震清。另外，羅志明也曾任台鹽廈門子公司董事長，現任是元富土地開發股份有限公司負責人。

夏復翔則是海軍64年班，曾任海軍岳陽艦艦長、海軍兩棲艦長、168艦隊副艦隊長及海軍司令部少將政戰副主任等軍職。

據了解，二人遭中共勢力吸收後，羅志明利用自己曾擔任過立委及擁有的人脈，夏復翔則是以退將身分和在國軍人脈，找了多位退役將領，一起到大陸接受招待，企圖以一個拉一個的方式，再回台灣協助中共「發展組織」。

檢調獲報兵分多路展開搜索，除帶回羅志明、夏復翔，也帶回一同接受招待的超過10幾名親友等人，部分人士認了有接受招待，但不知道詳情，還需要進一步釐清，雖羅志明、夏復翔2人否認犯行，檢方認為兩人犯行明確且有串證之虞，向法官聲請羈押，法院裁定各以20萬跟15萬交保，雄檢提起抗告成功，19日上午10點將重開羈押庭。