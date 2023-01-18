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上任後兩任務　賴清德：竭盡所能團結黨內、提出新的國家願景

▲民進黨新任黨主席賴清德就職致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨新任黨主席賴清德就職致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨主席18日進行交接，新任黨主席賴清德正式上任。他表示，將落實一項使命、兩項任務、四項黨務革新，在兩項任務部分，會竭盡所能團結黨內不讓力量分散，並且提出新的國家願景，再次說服人民，民進黨是有能力、負責任且有願景的政黨。

賴清德說，今天以戒慎恐懼心情接任黨主席，正是扛起重整旗鼓邁向新局的重責大任，「時刻提醒自己，投入票匭的選票都乘載對我最深的期許」；賴說，他到的每一個地方，願意真誠提出批判建議的朋友，愛裡說真話，愛之深責之切，都是希望民進黨徹底革新再度肩負台灣的責任，「每個選票、建議，都是民進黨再起的能量，我無比珍惜、心存感激，必不負所托」。

賴清德指出，他要完成兩項任務是，為台灣團結奮鬥以及為國家提出願景，做為黨主席，會竭盡所能團結黨內，不讓力量分散，並且整合所有期待台灣民主進步的聲音，不論過去有過何種不同主張，都不會也不該成為團結前進的阻礙。

「此外，我們也要建立國家利益為優先的政黨文化，盡全力擴大團結、爭取人民支持。」賴清德說，民進黨創黨至今邁入第37年，共同經歷過執政時的光榮和榮耀，也共同經歷過敗選時的挫折和低谷，這一路走來不變的是，光榮不能使我們驕傲自負，挫折不能使我們失意喪志。

賴清德說，每一次的挫敗後，民進黨都能團結以對，用行動說服台灣人民，民進黨仍然是一個充滿韌性、且願意為實現理想而付出的政黨，為台灣團結奮鬥。

「同時，我們也要向社會展現，民進黨始終是一個負責任的政黨，也是一個勇於為台灣擘畫未來的政黨。」賴清德說，在2011年的蔡英文擔任主席時集結社會各界之力，提出10年政綱，做為國家發展的治理藍圖，在十多年後的今日，無論時空環境還是整體社會經濟結構，都有相當的差異，有必要提出新的國家願景，再次說服人民，民進黨是有能力、負責任且有願景的政黨。

賴清德說，因此將會請中央黨部和新境界智庫共同規劃凝聚社會各界的共識，並用最嚴謹討論提出未來台灣的願景藍圖。

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