昔抗國民黨、今有中國威脅　賴清德宣示4堅持：努力維持區域和平

▲民進黨新任黨主席賴清德就職致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨主席18日進行交接，新任黨主席賴清德正式上任。他表示，上任後希望大家共同完成「守護台灣」的使命，未來面臨中國的威脅，要促進台灣的民主和平與繁榮，站穩四個堅持，「堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國主權和中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途必須遵循全體台灣人民的意志」。

賴清德說，希望大家共同完成民進黨的使命，就是守護台灣，促進民主和平繁榮。民進黨在1986年9月28日威權年代創立，是台灣這塊土地上第一個長出來的本土政黨，民進黨的使用就是為台灣打拼。

賴清德說，多年來民進黨結合台灣各界的力量，一路上從打破黨禁、報禁，廢除刑法100條、爭取100%言論自由，以及推動國會全面改選、總統直選，帶動台灣的民主發展以及國家的進步繁榮。

賴清德提到，過去民進黨追求的目標是民主，對抗的對象是過去專制獨裁的國民黨，未來面臨中國的威脅，「我們的新使命就是守護台灣、促進台灣的民主和平與繁榮」。

「具體的方針就是拚經濟、顧民生、強國防、保和平。」賴清德說，有道是「民以食為天」，拚經濟是第一要務，經濟好、人民生活富足，才有力氣保家衛國，未來民進黨必須持續提出負責任、符合國家需要的產業發展藍圖，發展經濟的果實也應該由全民共享，要兼顧民生，不該遺漏任何一群人，更必須以有餘補不足，平衡貧富差距，建立和諧、包容的社會

賴清德也強調，和平是每一個人共同的期盼，印太區域與台海的和平穩定，不只符合世界各國的利益，也是區域中各個國家包括台海兩岸持續繁榮發展的關鍵，更是區域中每個人的共同願望，「我相信，這應該也是兩岸人民的共同期盼」。

「中國威權主義的擴張，不僅已經對台海和平穩定造成威脅，更是全世界都必須嚴肅面對的課題。」賴清德說，民進黨主張，台灣不僅要積極與理念相近盟友合作，共同努力區域和平穩定，更要清楚認知，綏靖主義無法換取和平，只有團結全民、強化國防實力，才能夠真正守護自己的安全。

「正所謂和平靠國防、國防靠全民。」賴清德強調，片面改變台海現狀，破壞區域的和平穩定作為，不會得到國際社會支持。在他帶領下的民進黨，會持續站穩四個堅持，堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國主權和中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途必須遵循全體台灣人民的意志。

最後，賴清德強調，會用最大努力維持區域和平穩定的現狀，從今天起就要實現這些目標，敬請大家團結合作。