卸代理主席交棒賴清德　陳其邁：主席工作真的不好做

▲民進黨新任黨主席賴清德就職，與代主席陳其邁握手致意。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨主席18日進行交接，新任黨主席賴清德正式上任。代理黨主席陳其邁說，賴清德在黨困難的時候承接主席位子，可以說是備感艱辛，「以賴清德同志過去從政的歷練，也體現綠色執政品質保證、清廉勤政愛鄉土的執政價值」。而他也笑說，工作終於可以告一段落，代理主席期間體認到主席工作真的不好做，「終於可以好好的在南部守住民進黨在高雄執政的價值」。

陳其邁說，恭喜賴清德主席能夠在這次主席補選以超過99%的得票率，順利當選新任黨主席。相信賴清德主席在這時候就任主席，可以說是任重道遠，尤其面對敗選檢討聲中，相信賴清德主席在台灣各地所舉辦的說明會也充分聆聽黨員同志意見，在黨困難的時候承接主席位子，可以說是備感艱辛。

陳其邁表示，相信在一次又一次的選舉過程中，民進黨作為多元開放民主政黨，充分體現過去黨外時期到創立台灣第一個民主政黨，黨員同志眾多的期待，在這困難的裡面，相信以賴清德同志過去從政的歷練，也體現綠色執政品質保證、清廉勤政愛鄉土的執政價值。

陳其邁說，面對未來的總統大選，賴清德同志絕對會是一個承接黨部新任黨主席，一方面延續綠色執政價值，二方面最重要工作就是能輔選本黨的總統候選人。未來不管中央地方執政還是立院黨團、黨機器，絕對會扮演好最佳的輔選角色，也會扮演連接中央地方以及黨團在政策、理念、價值整合的平台，任重道遠，也恭喜賴清德主席可以就任黨主席。

「我的工作終於可以告一段落。」接著陳其邁表示，11月26日選舉結束後代理主席，主席工作真的不好做，一邊要團結黨內、一邊要改革，終於可以可以把棒子交給賴清德主席。

陳其邁笑說，終於可以好好的在南部守住民進黨在高雄執政的價值，要非常感謝這段時間所有常委、執委與黨先進的支持，也期許賴清德主席帶領黨重新擦亮招牌。