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美廉社「平價抗漲專區」7折起！春節大杯咖啡75折、茶葉蛋2顆17元

▲▼美廉社「平價抗漲專區」7折起！春節大杯咖啡75折、茶葉蛋2顆17元。（圖／業者提供）

▲美廉社響應政策，規劃「平價抗漲專區」7折起。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

響應經濟部平價政策，「巷口好鄰居」美廉社也在門市規劃「平價抗漲專區」，精選罐頭類、調理類、年節糖餅等民生夯品「平均7折起」；另外門市茶葉蛋「2顆17元」，等於平均一顆只要銅板價。而即日起到2/7還有大杯咖啡75折，春節活動的「發財金好券」首日領取更突破3萬份！

▲▼美廉社「平價抗漲專區」7折起！春節大杯咖啡75折、茶葉蛋2顆17元。（圖／業者提供）

▲「發財金好券」送線上大禮包、KKTV14天追劇神券等。（圖／業者提供）

美廉社春節活動自1/12就開跑，會員消費只要滿200元即贈30元折價券、獨家開運紅包，還有「發財金好券」限量5萬份。其中「發財金好券」發放首日領取就突破3萬份，憑券即可用點數優惠換購熱銷商品，還有線上大禮包，像是購物平台「Go美廉」新春滿額折價券（88元X4張、168元X1張）上千款3C家電、禮盒、年菜等商品皆可折抵使用；更有KKTV14天「免費追劇」序號。

▲▼美廉社「平價抗漲專區」7折起！春節大杯咖啡75折、茶葉蛋2顆17元。（圖／業者提供）

▲美廉社「平價抗漲專區」7折起！春節大杯咖啡75折、茶葉蛋2顆17元。（圖／業者提供）

若是不便出門採買，美廉社也與foodpanda合作獨家優惠，自1/22起至1/28止，只要輸入專屬折扣碼「美兔秀秀」，滿399元即享88折優惠，最高折$200，每人可用1次。

▲全聯福利中心推出「抗漲專區」，祭出牛奶、蔬果、米等民生農產品「買1送1、第2件5折」。（圖／業者提供）

另外，全聯福利中心也配合農委會政策推出「抗漲專區」，網羅生鮮商品、民生用品，大部分都有全聯價8折起優惠，且每兩週皆有促銷商品，並長期於門市DM上規劃抗漲專區，平均有超過3,000~4,000個品項供民眾挑選，好比生鮮蔬果、米、牛奶、保久乳等，祭出「買1送1」、「第2件5折」、「超低卡友價」等優惠。

全聯也長期在每週三、六固定時間推出優惠，像是「週三家庭日」、「週末買菜日」、「週末限定買1送1」等好康，是不少婆媽省荷包的秘訣。同時在50間有販售現煮阿薩姆茶葉蛋的門市，推出「每顆9元」的抗漲價；另外全台門市也販售袋裝6入的阿薩姆茶葉蛋，一袋65元，平均一顆不到11元。

▲全聯現煮阿薩姆茶葉蛋「每顆9元」；全台門市販售的袋裝6入阿薩姆茶葉蛋，一袋65元，平均一顆不到11元。（圖／業者提供）

而「全聯小時達」為了協助消費者快速辦年貨，在1/20~1/29期間只要消費99元，就可享運費0元，最快40分鐘就可送到家。1/22大年初一當天，小時達更推出全台唯一線上福袋，有機會抽中100萬現金、雙人機票、全支付加碼獎等200餘獎項。

1/23大年初二～1/26大年初五期間，用小時達買年節禮盒，不僅不用出門省時省力，若輸入代碼「MONEY88」，還有88元發財金天天領。線上購物也祭出獨享的多款水果禮盒95折優惠，送禮自用兩相宜。

▲全聯小時達春節營業時間。（圖／全聯提供）

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