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熊大兔兔「福兔咖啡」超萌！美廉社兔年限定包裝全台限量3萬杯

▲▼美廉社「美廉咖啡」近來與LINE FRIENDS合作，應景春節更推出兔年包裝「福兔咖啡」（圖／業者提供）

▲「美廉咖啡」近來與LINE FRIENDS合作，應景春節更推出兔年包裝「福兔咖啡」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

美廉社「美廉咖啡」近來與LINE FRIENDS合作，應景春節更推出兔年包裝「福兔咖啡」，今（12）日起全台限定發售3萬杯，門市也同步在即日起～2/7祭出大杯咖啡75折、消費滿200元贈送30元折價券；此外年節指定禮盒2件再打88折。

▲▼美廉社春節限定優惠。（圖／業者提供）

▲「福兔咖啡」限定包裝全台限量3萬杯，2/7前也同步祭出「大杯咖啡75折」優惠。（圖／業者提供）

美廉社春節限定優惠自即日起開跑至2/7，門市單筆消費滿200元，就贈送30元折價券，還有指定禮盒2件88折優惠。會員也獨享加碼好康，贈送獨家「開運紅包」及「發財金好券」，憑券會員還可用點數換購熱銷商品。

其中「發財金好券」藏大禮包，線上購物平台「Go美廉」新春滿額折價券88元4張、168元1張，還有上千款3C家電、禮盒、年菜等商品，皆可折抵使用，限量5萬份，送完為止。

門市預購也推出多款口碑商品，如：欣興四六一、莫宰羊、老董、MeetFresh、一之鄉、夜市排隊小吃總舖獅、日本最強花月蘭拉麵等上百種品牌，優惠最低5折起。

▲▼美廉社春節限定優惠。（圖／業者提供）

▲美廉社春節限定優惠。（圖／業者提供）

除了「開運紅包」及「發財金好券」，消費滿額200元還送KKTV「14天免費追劇神券」，2023年首季上檔日劇有《有孤獨的美食家2023年跨年特別篇》、《警視廳局外人》、《要是說了100萬次就好了》等。

而應景春節推出的「福兔咖啡」限定包裝，即日起在456間販售咖啡的美廉社門市開賣，全台限量3萬杯，2/7前也同步祭出「大杯咖啡75折」優惠。還有美廉社在foodpanda獨家優惠，自1/22～1/28，只要輸入專屬折扣碼「美兔秀秀」滿399元即享88折優惠，最高折200元。

▲7-11門市、線上推出咖啡優惠。（圖／7-11提供）

另外，咖啡控也可以把握7-11 OPEN POINT行動隨時取祭出「6大咖啡飲品組合」優惠，即日起至1/18限量開賣，可兌換至2023/3/31，品項包含「CITY CAFE濃萃美式3杯+COLD STONE酷聖石複合專區89元系列指定冰品3杯」優惠價250元、「CITY CAFE中杯卡布奇諾6杯」優惠價190元、「CITY TEA現萃茶完熟蘋果冰茶／冰淇淋紅茶／統一布丁奶茶任選6杯」優惠價275元等。

在7-11實體門市即日起至1/15也推出「CITY CAFE濃萃美式買1送1」，而CITY CAFE濃萃拿鐵、蜂蜜拿鐵則可享「同品項買2送1」，冰熱皆可任選。

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