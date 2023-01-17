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茶葉蛋漲不停！他嘆10元盛世「回不去了」　鄉民點名2間最後希望

▲▼ 超商茶葉蛋。（圖／記者曾婉婷攝）

▲因應雞蛋成本上漲，許多超商業者將茶葉蛋價格從10元漲到13元。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

受到國際物價上揚與禽流感影響，蛋價持續升高，連帶著超商的茶葉蛋也跟著漲。對此，有網友表示，以往超商茶葉蛋一顆只要10元，結果現在各家紛紛喊漲，有些聯名有噱頭的一顆還要20塊，讓他不禁感嘆「超商茶葉蛋一顆10塊錢是不是回不去了？」貼文一出，馬上有內行指出「這2間是最後希望」。

一名網友在PTT發文表示，以往超商茶葉蛋一顆只要10塊錢，但現在許多業者都將價格調升至13元，有些聯名的、有噱頭的茶葉蛋一顆甚至要20元，直接漲三成，近期也還有可能再調整價格，讓他直呼「唉...怎麼會這樣？以後要買到10塊錢的茶葉蛋是不是沒望了？」

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▲原PO感嘆，以後要買到10塊錢的茶葉蛋「是不是沒望了？」。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO感嘆，以後要買到10塊錢的茶葉蛋「是不是沒望了？」（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，馬上吸引不少鄉民討論，紛紛留言「以前一顆7元」、「最早茶葉蛋好像5塊還7塊才是真的回不去」、「就像變了心的女朋友，回不來了」、「以後吃水煮蛋就好」、「你有看過調降價格的嗎？」、「明年你會懷念13元茶葉蛋」、「翻了一倍超過」、「還好現在都電子支付，不然一定漲成15省的找零」。

不過，也有內行網友指出，7-11、OK的茶葉蛋仍維持10元價格，「萊爾富跟全家有漲，ok跟711沒漲」、「7-11沒漲啊？唯一佛心超商」、「其實OK也沒漲，但店太少了」、「剩小七了，10元的最後守護者」。

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