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只有5天！超商「春節超殺咖啡優惠」來了　美式、拿鐵全買1送1

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲超商春節優惠來了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

喜迎農曆春節，超商驚喜祭出一系列「超殺優惠」，不僅有大杯美式、拿鐵爽喝買1送1，加碼吃霜淇淋也享買1送1，除外，還有一系列咖啡優惠組合等囤，1月19日至1月23日限時5天開跑，趕緊先筆記再說。

▲▼全家攜手畬室推濃黑巧克力霜淇淋 （圖／記者蕭筠攝）

▲霜淇淋也有買1送1。 （圖／記者蕭筠攝）

全家「春節優惠」一次看，於全門市祭出「Let’s Café大杯特濃美式／拿鐵」、「Fami!ce全家霜淇淋（口味不限）」通通可享「同品項買1送1」，提醒不可寄杯，且需使用全盈+pay支付才可享有優惠。

加碼在APP跨店取優惠推出「Let's Café大杯經典美式／拿鐵同品項買1送1」、「Let's Café大杯單品美式／拿鐵同品項買1送1」，每人限購1組，可兌換至2月24日；還有「Let's Café大杯經典美式80杯1888元 」、「Let's Café大杯經典拿鐵66杯1888元」、「Let's Café大杯單品美式36杯1888元」、「Let's Café大杯單品拿鐵32杯1888元」及「私品茶55元系列飲品（口味任選）66杯1888元」等5大組合優惠，每人限購2組，可兌換期限至2024年12月25日；以上優惠將於1月19日至1月25日限定5天開搶。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11也於APP推6大咖啡飲品組合優惠。

另，7-11也於OPEN POINT行動隨時取祭出「6大咖啡飲品組合」優惠，包含「CITY CAFE濃萃美式3杯+COLD STONE酷聖石複合專區89元系列指定冰品3杯優惠價250元」、「CITY CAFE中杯卡布奇諾6杯優惠價190元」及「CITY TEA現萃茶完熟蘋果冰茶／冰淇淋紅茶／統一布丁奶茶任選6杯優惠價275元」，即日起至1月18日限量開賣，可兌換至3月31日。

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