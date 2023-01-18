性騷擾女學生「摸背還索吻」　桃園淫師離職...網爆料：非第一次

▲桃園市某中學許姓教師遭爆料在某補習班任職時，疑似對女學生索吻性騷擾。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某中學許姓教師遭PO影片爆料，指他在補習班幫女學生溫習功課時，趁機撫摸背部甚至索吻，女學生數度機警躲開，但許樂此不疲不斷嘗試，短短45秒影片讓人看過後直搖頭；市府教育局指出，全案已由市府社會局依「性騷擾防治法」調查處理中，並已要求學校不續聘該名老師，並調查是否有其他女學生受害。

臉書「社會事新聞影音」最近有網友貼出一段影片，內容指在桃園市某中學任教的許姓教師，疑似在某補習班內，坐在女學生旁邊幫忙複習功課，但許師卻乘機撫摸女學生背部，女學生數度閃身拒絕，許師卻變本加厲甚至藉機靠近索吻，女學生發現後立即閃短，許師似乎樂此不疲不斷嘗試。

這段約45秒影片PO網後引發眾怒，PO文網友貼文：「跟你說過做事要小心，你這樣被拍了，長期性騷擾高中女生還要硬拗被設計。同事那麼多年了，你一直都是慣犯。當初前一個被你物色中的高中女生，上大學後就看清這段不倫的戀情，果斷跟你分手，你還心情不好天天住在補習班，還要我們這些老師約那位女生回來補習班慶生，讓你可以看看可不可以挽回。」

「結果後來又看到一個可以欺負的國中女生，又開始了你的新計畫，不斷的身體接觸，這個女生從國中開始到去年高二，終於被人發現，看看影片中你的動作，嘟嘴要親女學生，專門欺負這種內向不敢反擊的女學生。」

許任職的學校指出，昨天下午看到影片相當訝異，立即找許姓教師商談。許師自承造成校方困擾相當道歉，因為明（19）是結業式，已請許師這2天請假不用到校，許師也同意辦理離職手續，並調查有無其他受害學生。

市府教育局表示，經查許姓教師之前曾在某補習班任職，去年8月始在市內某中學兼課。該監視器畫面事件，已委請市府社會局依「性騷擾防治法」調查處理中，社工查出，受害女學生曾表示，許師於補習班期間會有想要靠近學生之行為，但學生無意願提出申訴。

教育局強調，經查學校任用許師時，已依規查詢，發現他並非列冊不適任教育人員，校方接獲許師曾於補習班任職期間疑似對女學生性騷擾影片後，已請許師即日起不用到校，並由學校針對許師任課班級學生進行調查，了解是否有學生遭受類似情事。此外，教育局將持續督導學校任用人員時，人員任用後每年定期於「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」，以查詢該人員是否具不得聘任情事，以維護學生權益。