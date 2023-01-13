桃園「英代外語」無預警倒閉！　欠薪3百萬...200師生求助無門

▲位於桃園市中壢區「英代外語」最近無預警倒閉，大批受害學員昨（12）日向中壢警方報案求助。（圖／翻攝自市議員魏筠臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市中壢區知名連鎖「英代外語」補教機構最近無預警倒閉，大批受害學員與職員求助無門，粗估學員與補習班教職員逾200人受害。魏筠昨天陪同部分學員向中壢警方控告業者涉嫌詐欺，要求盡速出面處理；桃園市教育局與消保官確認已受理大批消費爭議申訴，學員已繳付從數萬元至10萬元不等學費，合計超過 300萬。

市議員魏筠昨天在臉書貼文，位於中壢區中央東路知名連鎖「英代外語」國際認證機構，最近無預警通知學員補習班倒閉，由於受害學員將近200多人，目前學員們已成立自救會群組尋求幫助，昨天已陪同部分學員至中壢警分局控告梁姓與吳姓負責人涉嫌詐欺，要求負責人儘速出面處理退款事宜，市議員服務處已向消保官、教育局集體陳情請求協助。

▲位於桃園市中壢區「英代外語」最近無預警倒閉，補習班已歇業人去樓空。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府教育局指出，已接獲該班來函表示無法繼續經營，後續將督促該班妥處學員及教職員工相關事宜後，依規定予以核准歇業。此外，經查該班係以加入「中華民國補教業品保協會」提供履約保證機制，教育局亦請品保協會啟動履約保證機制，由協會協助該補習班學員於6個月內向性質相當之補習班換取等值服務，以維護學員權益。

市府教育局與消保官昨天曾找補習班負責人梁姓夫妻至市府訪談與接受行政調查，吳姓負責人曾表達願意善後，後續教育局亦將有專人陪同家長學生進行消費爭議協調，近日會召開協調會。

▲位於桃園市中壢區「英代外語」最近無預警倒閉，中壢警方已加強周邊巡邏。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，該補習班已於本月8日全數停課，學員稱業者無預警倒閉，中壢警方受理受害學員報案約有200人以上，學員已成立自救會，由市議員魏筠協助提供法律扶助，已向派出所報案提告刑事詐欺告訴，預計向桃園市消保會消保官、教育局集體陳情尋求協助。

此外，警方經現地查看該補習班已關門停業，現場無治安事故與異狀，已交付夜班保全加注意巡邏，警方亦增派巡邏網至該周邊巡邏。