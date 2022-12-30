新北跆拳教練性騷選手遭停權！又爆回校上課　教育局回應了

▲▼ 跆拳道吳姓教練涉嫌對選手性騷擾 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

在新北市極負盛名、40歲吳姓跆拳道教練日前帶隊出國參加比賽時，涉嫌對選手伸魔爪性騷擾，選手回台後赴警局報案；中華民國跆拳道協會表示，經多次調查與開會後，紀律委員會對吳姓教練祭出暫時停權。吳教練又被爆出，近期重返校園賺錢，新北教育局證實，校方曾於12月6日讓吳教師回校上課，將全力杜絕類此事件之發生，維護學校師生權益。

據了解，吳姓教練已結婚並育有2子，在新北市帶國高中小教學並帶校隊，幾年來培育出多位優秀選手，他日前才代表台灣帶隊出國參加跆拳道錦標賽，在國外時對選手有不正當肢體碰觸。返台後，該選手相當恐懼，在家長陪同下赴警局報案揪出惡狼，吳姓教練挨告後，第一時間自請離職；中華民國跆拳道協會嚴正針對此事召開多次紀律委員會，近日對吳姓教練提出停權公告，將他停權至2024年12月20日。

然而，自請離職的吳教練又重返學校任教，甚至在臉書上大膽PO出重回教育圈的炫耀文。事件曝光後，吳男緊急將臉書關閉，目前查無此人。

▲ 吳教練重返校園，還大膽打卡 。（圖／翻攝吳教練臉書）

▲吳姓教練在事件曝光後急下架臉書 。（圖／翻攝自吳教練臉書）

對此，新北市教育局回應，學校及機構於聘任教育人員前，應確實至 「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」查詢是否有不得聘任之情事。而根據教育局的調查，該教練確實於12/6返校短期代課，教育局將督促學校針對相關聘請人員應多方查證，全力杜絕類此事件之發生，以維護學校師生之權益。