補習費也要漲了！　家長嘆「安親班每學期貴5000元」

▲漲聲四起，連學生補習費也喊漲。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

漲聲四起！除了民生物資價格外，現在連安親班、課後班與才藝班等補習費也要調漲！北市陳姓國小家長指出，最近收到安親班的繳費單，包括教材費、學費、交通費和餐費等品項全部調漲，每學期至少要多付5000元，感嘆年關難過，年終獎金都不夠花。

北市國小陳姓家長指出，最近美語安親班發了下學期的繳費通知單，以師資人力與經營成本增加為由，從學費、教材費，到交通接送費與午餐等，全面調漲，原本每學期約7.5萬的學費，從下學期開始漲到8萬元，一漲就是5000元，只能慶幸自己只生一個小孩。

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以雙北縣市來說，國小一般美語安親班，每月漲500-700元，每學期學費約漲2500元至3500元，全美語每學期調漲約5000元；其他包括音樂、美術等才藝班價，每堂課平均漲幅約50至100元；至於國高中文理補習班，單科補習費每月約調漲200至300元。此外，救國團樹林終身學習中心日前也在網站公告，因應成本逐年上漲，為維持課程品質，從三月起部分課程學費價格將調漲。

有音樂才藝班業者說，從去年初開始，生活各項開銷都漲價，已經有一波補教業者調漲，當時為減輕家長壓力，撐到現在才補漲，如果不適度調整學費，老師形同變相被減薪。

社團法人中華補教大師暨品保協會理事長林沂真表示，近幾年基本薪資每年調漲，補習班招募工讀生、助教成本提高，不只薪資，包括民生物資、國際紙張也調漲，導致補習班教材進貨成本增加，加上因應108新課綱上路，考試方針走向「多元化的生活素養題型」，補習班課程研發成本、教材也都增加，前兩年因為疫情不敢漲價，大家都在苦撐，現在為了維持補習班運作，漲價是不得已的選擇。