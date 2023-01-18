社會科考題與去年雷同...桃園300小學生今重考　家長：有必要嗎？

▲桃園市八德區八德國小上週舉行段考，其中五年級社會科題目與去年部分雷同，校方決定今天重考引發家長議論。（圖／翻攝自googlemap）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德國小五年級社會科段考題目，被質疑與去年考題部分相同引發質疑，校方緊急討論後決定今（18）日重考，但卻引發家長反彈「有必要嗎」？對此，校方強調因段考攸關畢業成績，為維護多數學生權益才做出重考決定；市府教育局表示，該校後續將發放通知書給家長說明，並檢討相關人員責任，教育局也將要求該校召開教師成績考核委員會，追究相關人員之行政責任。

日前在某社群網路爆料指稱，八德國小五年級學生上週舉行的段考，其中五年級社會科考題與去年考題幾乎雷同，引發家長議論，校方獲悉後緊急通知家長將於今天上午第一節課，五年級約300名學生都必須重考。有學生透露，某補習班考前出了一模一樣的考題，校方才決定重考以示公平。

[廣告]請繼續往下閱讀...

校長林世娟說，社會科命題教師與去年為同一人，經調查該名教師疑似將考古題大略修改後成為段考題目，其中部分題目敘述、數字與選項等幾乎與去年一樣，考試後有學生與家長反映，經核對確實有雷同之處，校方未來會改善審題機制。

林世娟還說，目前該校五年級共有 10班，約有300名學生，今天上午第一課已進行重考。學校過去並不會公開考古題，但可能部分家長留著先前哥哥姐姐去年考卷，或是拿補習班拿考古題讓學生練習，導致有學生反映寫過類似考題。考量五年級段考會影響畢業成績，為求公平，校方緊急開會討論決議重考。

市府教育局今天指出，該校經接獲民眾反映後，確認五年級期末社會領域試卷與往年試卷有雷同情事，經緊急召開課程發展委員會，考量試題相似度過高，為維護公平性，經綜合評估後決議，五年級社會領域進行重考，課發會亦針對重新命題之新試卷，逐題進行試題分析與評核。

教育局強調，本案有關該校辦理成績評量出現疏漏之疑義，已請校方應向所有教師再次宣導，以杜絕爭議、避免類似情事再度發生。後續將發放通知書予家長進行說明並檢討相關人員責任，教育局亦將責請學校召開教師成績考核委員會，追究相關人員之行政責任，亦請駐區督學協助了解。