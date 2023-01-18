南韓「室內脫口罩」真的快了！已經完成3項指標　最快2月解封

▲南韓政府討論是否解除室內戴口罩義務，預計最快將於農曆新年連假結束或2月初解除。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

新冠肺炎疫情在全球邁入長期化已達3年多，各國陸續解除防疫措施。在南韓，隨著新增確診人數、中重症患者人數減少，以及死亡率明顯下降，防疫當局不斷考量是否須解除室內戴口罩的義務，官員透露目前4項解封指標已有3項達標，預估20日將正式對外宣布，何時室內也能夠脫下口罩。

根據《韓聯社》，南韓新冠肺炎流行趨勢已明顯從頂點下滑，包括新增確診數、中重症住院患者數、死亡率等各項參考指標近2周已明顯下降，這顯示室內口罩義務令的解除更加有希望，南韓政府預估農曆新年連假過後、或是2月初可望室內脫下口罩。

南韓中央防疫對策本部狀況總括團長任淑英（임숙영，音譯）於18日在簡報會議上表示，「昨天已從國家傳染病危機對應諮詢委員會聽取相關意見，室內口罩義務令解封的4項指標中，已經達成3項指標，且疫情已經過了流行頂點。政府在經過細部檢討後，將訂於20日中央災難安全對策本部上發佈詳細解封日期。」

4項指標包括：單周新增病例數連續2周下降、單周中重症患者數與前一周相比減少且單周死亡率為0.10%以下、4周以內可動用的重症患者病床達50%以上、冬季加強劑接種率高齡族群50%以上或感染風險高場所達60%以上。

以上除了加強劑接種率無法達標外，其他3項早已達標。

統計指出，南韓新冠肺炎一周以來平均單日新增確診數為4萬2938名（8至14日），與前一周相比減少27.5%；單日平均中重症患者住院數為524人，與前一周相比12.2%；單日平均病歿人數也降至51人，下跌約11.0%。

針對是否贊成解除室內口罩義務令，大韓商工會議所去年12月20至25日透過平台向1666名民眾實施問卷調查，結果顯示高達74.8%的民眾贊成解除室內口罩令，只有24.8%的民眾認為必須維持目前的防疫政策。

另外，新冠病毒Omicron亞型變異株BA.5的檢出率從34.4%降低6.1個百分點至28.3%，至於BN.1檢出率則從32.4%上漲至39.2%。

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