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韓擬取消「室內口罩令」！　政府：再300萬人感染疫情就結束了

▲▼ 南韓仁川機場針對中國旅客實施新防疫限制 。（圖／路透）

▲南韓有望取消室內口罩禁令。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

南韓防疫當局16日透露，由於疫情高峰已過，進入平穩期，因此距離「室內脫口罩」也快了，未來台人赴南韓旅遊有望可不再受口罩令限制。

根據《韓聯社》報導，南韓新冠疫情特別應對小組組長、國家傳染病危機應對諮詢委員會委員長鄭錡碩16日在記者會上指出，最近疫情已經逐漸趨緩，並度過高峰期，因此距離室內脫口罩也不遠了，屆時就算正式解除室內口罩令，也不會使得疫情迅速反彈。

鄭錡碩表示，過去1周的新增確診數約為30萬例，較2周前的41萬例減少約27%，而同期病歿數也從400例減少至356例，降低11%。排除海外變異株流入的風險，南韓境內幾乎已經不存在高風險因素，今後再有200萬至300萬人染疫，此波流行基本上就會結束。

國家傳染病危機應對諮詢委員會17日將開會討論調整室內口罩令，鄭錡碩強調，就算真的取消室內口罩令，疫情也不會迅速反彈，儘管確診數有可能因此增加，但整體不會導致其他防疫措施發生變化。他也提到，事實上，國內已經滿足脫口罩的條件，但是因為目前還有海外變異株風險，因此仍需保留一段時間來觀察疫情發展。

另一方面，根據《共同社》報導，日本政府消息人士透露，當局正考慮要修改防疫指引，取消室內口罩令，新制最快春天就可以上路。

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