揭秘天選之人特徵　陸專家：這類「特定基因型」不容易確診

▲「天選之人」擁有特定基因型，如HLA-DQB1*06等位基因。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

全世界疫情幾乎全面放開，連大陸也不例外，還是有民眾周圍的人都確診，自己遲遲未感染。大陸醫療專家張伯禮分析，這些沒陽過的「天選之子」擁有特定基因型，全世界十分少見。

等了三年，大陸終於全面放開疫情管控，確診人數直線上升，還是有絕大多數的人尚未確診。張伯禮分析，根據現有研究顯示，首先看自身體內不同類型白細胞表面抗原，決定與病毒的結合能力差異，有些可以快速識別清除病毒；有些與病毒結合不佳，反而身體中更易複製傳播。

「目前有專家團隊對疫苗有效性的實驗數據分析過程中發現，白細胞表面抗原類型與新冠疫苗抗體應答和突破性感染風險之間存在關聯，表明確實有一些人擁有『特定基因型』，更不容易感染新冠病毒，如HLA-DQB1*06等位基因。」張伯禮說。

他進一步舉例，「英國牛津大學採樣1076名新冠疫苗接種者的研究顯示，新冠原始株和阿爾法變異株流行期間，攜帶這一基因的人感染機會是未攜帶者的63%。」

▲更容易感染和發生重症的基因，如HLA-B*46:01等位基因。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

還有一些人擁有更容易感染和發生重症的基因，如HLA-B*46:01等位基因。這些基因在中國乃至世界的攜帶者數量均較低，所以絕大多數人既不具有易感基因也不具有抗感基因。」張伯禮說。

張伯禮也指出，部分人群能保持陰性不一定和基因有全然關係，還需要更多的實驗數據和臨床資料的支持。雖然「天選之子」比例並不大，對未來疫苗和藥物的研發或將產生很大的幫助，也給未來的疫情防控策略及方向提供新的思路。

許多人確診後飽受嗅覺、味覺失靈的困擾，張伯禮建議，可以聞香囊，聞鮮花，使用精油、風油精刺激嗅覺。輕輕按摩鼻子兩翼迎香穴，順時針20下，逆時針20下，也有幫助。