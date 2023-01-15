確診居隔結束…菜鳥兵突斷聯消失！喊冤「照顧懷孕女友」遭打臉

▲阿兵哥確診居隔結束未返營，自曝為了照顧懷孕女友才逃兵。（示意圖／資料照）



記者黃資真／高雄報導

高雄一名林姓男子入伍1個多月後，請事假離營，卻意外確診新冠肺炎，居家隔離14日後須依規定歸營，但林男卻稱為了照顧懷孕女友，沒回部隊報到，遭移送憲兵隊偵辦起訴，高雄地院依意圖長期脫免職役而離去職役罪，判處林男4月，得易科罰金。

判決指出，林男於2021年4月29日入伍服役，擔任陸軍化生放核訓練中心學員生大隊學生第一中隊二等兵，6月10月晚間6時，林男請事假離營，4天後確診新冠肺炎。

根據當時防疫規定，須在家實施14天的隔離期，應於28日晚上8時收假回營，林男當天接到長官電話詢問要怎麼回軍隊、幾點搭車，林男表示會搭高鐵，之後卻突然搞消失，不接任何人的電話，到了7月4日都未回營，遭移送憲兵隊起訴。

林男在法庭上辯稱，當時女朋友已經懷孕，為了照顧她，所以才沒有回去，但法官勘驗林男的對話紀錄，只有與同袍抱怨長官的內容，根本沒提到照顧女友的事情。

法院認為，就算懷孕女友急需有人照顧，林男祖母與父親也能代為幫忙，足認林男為了脫離部隊，寧願斷絕與親友、部隊之聯繫，勘認已有脫離部隊之意圖，因此不採信辯詞，依法量處其刑。