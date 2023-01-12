假日確診如何找醫師　下載「健康益友」APP看診還可送藥

▲台南市藥師公會建議民眾可下載「健康益友」APP，萬一真的在假日才發現確診，就可透過健康益友的APP來做線上視訊看診。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大醫院假日很少有門診可掛號看診，就連診所也有越來越多假日不看診，萬一在假日快篩才發現確診，這時該如何能夠快速找到醫師來幫忙看診？台南市藥師公會建議民眾可下載「健康益友」APP，萬一真的在假日才發現確診，就可透過健康益友的APP來做線上視訊看診。

若是獨居無家人親友可幫忙代領藥，也可透過健康益友的系統，在視訊看診完，點選聯絡可幫忙「送藥到府」的藥局藥師來協助調劑送藥。

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台南市藥師公會理事長吳振名說，民眾在「健康益友」APP看完線上門診後，可繼續於「選擇配送」畫面進行操作，搜尋可提供調劑服務的健保藥局名單，點選離住家最近的藥局並作聯繫，這時，藥局端會收到健康益友發給的第一封E-mail，裏面會有處方箋上所需藥品的明細清單和一組4個數字的OTP密碼，藥局若是確認可調劑無虞，就會再聯絡病患給予這組OTP密碼，病患只要在APP上再次將OTP密碼傳送後，藥師就會收到正式的處方箋，就可開始進行後續的調劑處理或是再加上送藥到府的服務。

吳振名也說，因為「健康益友」APP負責接案看診的醫療院所醫師遍佈全省，每位醫師的處方用藥習慣也不同，看完診再點選調劑領藥的藥局時，萬一第一次點選的藥局無法備足全部藥品可完成這項任務時，可再次重新點選聯絡在「健康益友」App上有登錄的其他藥局來接手處理，目前台南地區大多由奇美醫院急診科來受理健康益友APP的看診，所開立處方箋的藥品，台南地區的社區健保藥局也幾乎都備有這些藥品品項可來完成調劑作業，民眾可以安心。

台南市藥師公會提醒民眾，春節期間，醫院和診所的看診時間可能有所調整，為避免春節期間確診還要忙著到處找醫院、診所看診，可事先就將「健康益友」APP下載到手機備用，萬一例假日或春節期間真的需要派上用場時，就可直接點選來使用，春節期間，台南市藥師公會所屬的社區健保藥局還是有部分藥局有營業來接受為確診者調劑，可接受親友代領或送藥到府的服務。