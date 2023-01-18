推特「3個字」竟是販毒黑話　埋伏警還會被肉搜

▲推特成為毒品交易的新興管道，警方透過推特掌握情資，查獲大批毒品。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊接獲爆料，指通訊軟體推特充斥大量色情、毒品和詐騙資訊，成為犯罪的溫床。用戶C先生透露，推特已變成販毒集團交易的新興管道，如果在推特上輸入3個字，就會出現許多播放電音舞曲的KTV包廂照片或是影片，PO文者會直接問有人要「一起上課？一起嗨嗎？」其實就是要開毒趴，有些人甚至還會限定只找「單男」或「單女」，即是打算「升級」成毒品性愛趴之意。

C先生說，這些字眼都是藥頭的術語，只要是「巷仔內」的看到，就知道可藉由私訊與對方進行交易，有些藥頭甚至囂張PO出毒品照宣傳，雖然多個縣市的警方都曾循線調查，也破獲上千包毒咖啡或大麻，但藥頭毫不在乎，還會肉搜埋伏員警的推特帳號，提醒其他同行小心，簡直目無法紀。

另外，C先生還說，只要在推特搜尋「夫妻」等字眼，就可找到各類「換妻俱樂部」的訊息，他們公然徵求「單男、夫妻」，聲稱可多P性愛，吸引許多同好留言討論，令人傻眼。

▲推特充斥標榜「音樂課」的訊息，其實都是毒品趴的暗號。

本刊調查，創立於2006年的推特，源於美國的「微部落格」文化，可以讓使用者更新不超過280個英文字元的訊息，中文、日文和韓文則為140個字，這些訊息被稱作「推文（Tweet）」，因寬鬆的言論政策和即時性，在全球的民運及政治活動扮演重要角色，並受到廣大網友喜愛。

歷經十多年發展，推特成為以美國為首的諸多國獲取新聞、娛樂和評論的重要來源，雖然在言論自由方面頗受好評，但也被批評出現不當政治操作、兒童色情等爭議。

▲一名全裸女子在推特號召「音樂課」，桌上還擺著毒品咖啡包。

外媒引用資安組織Ghost Data資料指出，包括英國家電品牌戴森Dyson、日本汽車品牌馬自達Mazda等廠商，近日都決定暫緩在推特投放廣告，甚至將原有的廣告移除，因為推特會將他們的廣告連結，與兒童色情圖片有關的推文放在一起，不利企業形象。

至於台灣因警方不斷提醒及媒體報導，網路情色詐騙件數及財損都已大幅下降，但至目前為止，每年還是有數百人受害、財損金額約3,000萬元。警方呼籲，不肖份子或集團利用推特詐騙、犯罪的狀況越來越多，手法也隨之不斷翻新，民眾上網務必小心，千萬別成了待宰羔羊。

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