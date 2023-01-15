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「用過衛生棉」丟神明桌前被婆婆罵！老婆反問1句…他當場傻眼

衛生棉,月經,生理期,衛生用品,少女,婦科。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

女生每個月都有生理期，需要用到衛生棉，但該丟在哪裡呢？一名網友表示，老婆日前把用過的衛生棉丟在神桌前面，被媽媽罵了一頓，他也覺得很不禮貌且沒衛生，但老婆仍不認為自己有錯，雙方為此大吵一架。文章曝光後掀起熱議。

原PO在臉書「爆怨公社」發文表示，當天他準備要去洗碗，但突然聽到媽媽叫老婆趕快把裝垃圾的袋子拿去丟，他聽到覺得很奇怪，於是前去詢問原委，才知道裡面有「用過的衛生棉」。他傻眼表示，那袋垃圾放在客廳的神桌前面，距離神桌不到1公尺，心想「是要拿來當供品還是覺得這樣能中樂透？」「從來就沒有聽過有女性會把用過的衛生棉丟在客廳明顯的袋子裡，到底腦袋在想什麼？」

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沒想到老婆還跑過來理論，表示「衛生棉也是垃圾，為什麼不能丟？」原PO則要對方反思，「擦過大便的衛生紙也是垃圾，你會丟在客廳裡嗎？」但老婆仍舊無法理解，表示「丟這裡不行，丟那裡也不行，那能丟哪裡？」最後甚至跑去問Siri說「神桌面前不能丟垃圾嗎？」讓他看了相當傻眼，強調廁所是有垃圾桶的，不知道為何老婆要拿到客廳丟。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲老婆把用過衛生棉丟在神明桌前。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

不少網友看到後紛紛表示，「為什麼不丟廁所垃圾桶？太奇怪了啦」、「衛生習慣不太好，用過的應該只有自己的房間或是廁所這2個地方可以丟吧，其他的都不好」、「不是…這東西不是應該丟在廁所內嗎？怎會出現在外面？」「就算是找不到垃圾桶用塑膠袋裝，也會把塑膠袋拿到房間或廁所，怎麼會是在客廳？還神桌前面？真是很沒家教」、「這個跟信仰沒關係，是衛生問題」。

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