轟徐國勇失格！　黃揚明籲在野黨：要求林志嘉公布監視器調閱名單

▲民進黨立委何志偉。（圖／記者陳家豪攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對前內政部部長徐國勇近日於節目中公布民進黨立委何志偉將砂畫送至回收區棄置的監視器畫面，資深媒體人黃揚明17日痛批「失格」，他認為，若卸任官員可以將同黨立委在立法院的影片，放到自己所主持的節目中公然播放，難保未來不會用監視畫面對付在野黨立委，呼籲在野黨立委要求立法院祕書長林志嘉公布所有調閱這段監視畫面的名單，以供外界公評。

黃揚明今日透過臉書發文表示，雖然這事件在去年選前一度鬧得沸沸揚揚，何志偉也坦承是他將陳時中沙畫搬到走廊，但他也強調，是因為辦公室空間不足才搬到走廊處。然而，黃揚明說，這段監視畫面的影片過去從未公開，也看得出來是用手機對著螢幕翻拍，並非原始檔流出。

黃揚明指出，2021年4月立法院總務處在國民黨團辦公室前加裝監視器，引發在野黨指控「政治偵防」爭議，雖然國民黨團後來決定不安裝，但當時立法院總務處曾對外界說明，「立法院監視器僅有畫面會回傳，不會有收音功能，要調閱畫面也須經過立院秘書長專案申請核可」，意即任何人調閱監視畫面，都會經過林志嘉核可，而林志嘉日前也表態稱，「監視器外流當然不行啊！我們了解看看齁。」

黃揚明透露，他印象中，立法院研究大樓的監視畫面從未外流，因為這些監視畫面有高度政治敏感度，而這些監視畫面由保安警察第六總隊為主的立法院駐衛警負責監看、管理，而該主管機關「警政署」正是徐國勇之前服務的內政部所管轄，痛批「徐國勇即使離開官場，連這點敏感度都沒有，簡直失格！」

黃揚明也回憶起多年前，中興大樓發生一起立委與助理在樓梯間扭打事件，當時有許多媒體向立法院請求提供相關監視畫面，但所有媒體都拿不到，因為這種攸關立委形象的畫面當然不能流出。黃揚明認為，任何人在公共場所的監視器畫面都不該因政治鬥爭目而流出，即使何志偉稱他將保留究責權利，但他真的會有司法動作嗎？「我相信不會。」

黃揚明更提醒在野黨立委，若卸任官員可以將同黨立委在立法院的影片，放到自己所主持的節目中公然播放，難保未來不會用監視畫面對付在野黨立委。雖然立法院目前仍在延會中，但至少要要求院方完善其制度。例如，任何監視畫面遭調閱前，都應該先切結，不應將畫面外流，且調閱畫面僅限拍到「本人」，若畫面中有其他人出現，都必須經過其同意等。

「既然畫面已經流出，在野黨立委就應該要求林志嘉公布所有調閱這段監視畫面的名單，以供外界公評。」黃揚明強調，民進黨從去年敗選至今已超過50天，但近期側翼、網軍、政論節目發動修理王世堅、高嘉瑜、何志偉進入高潮期，這肯定不是巧合。

黃揚明透露，有消息傳出這波攻擊是要給新任民進黨主席賴清德「下馬威」，考驗他會如何處置，並藉機分散內閣改組、檢討蔡蘇體制的火力，他痛批「民進黨打自己人可以打得這麼兇狠，真是讓人大開眼界，卸任高官搞黨內鬥爭，更是豈有此理！」