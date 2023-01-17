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台海戰局牽動東北亞！美恐動用「駐韓美軍」為前線　北韓趁機攻擊

▲▼伯克級神盾驅逐艦「麥肯號」（DDG-56）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國伯克級神盾驅逐艦「麥肯號」（DDG-56）曾於2021年4月穿越台灣海峽。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

台灣海峽議題向來為美中兩大國爆發競爭時的火藥庫，一旦海峽兩岸開戰或爆發任何軍事衝突，南韓學者認為，美國將會把駐韓美軍基地視為前線基地。此外，台海情勢其實連帶牽動整個東北亞，若美國集中軍事力量協防台灣，則不排除北韓（朝鮮）會趁機向南韓發動進攻。

根據《韓聯社》，南韓成均館大學成均中國研究所研究教授張榮熙（장영희）曾於本月16日參加慶南大學遠東問題研究所主導，以「2023年美中角力關係：探索韓半島與台海危機管理方向」為主題的線上研討會，他當時分析，「一旦台海有事，美國不僅將會為了協防台灣從印太地區調遣美軍戰力移至台灣附近，更會將駐韓美軍基地活絡運用為前線基地。」

張榮熙表示，「為此，北韓恐將誤判美國在對南韓的協防上出現漏洞，因此恐向南韓發起軍事挑釁。南韓政府應該針對台海情勢準備應對戰略，防止北韓趁機發起挑釁。」

韓國國防外交協會中國中心主任趙顯珪（조현규）表示，「一旦與美國的軍事緊張關係進入到高潮，則中國更加有可能坐視北韓在軍事動向上更積極進取。因此，（南韓政府）須將焦點擺在，如何盡量降低當台海情勢緊張時，帶給韓半島（朝鮮半島）的負面影響。」

▲▼此次美韓聯合軍演採電腦兵推，圖為7日京畿道平澤市駐韓美軍的韓福瑞營。（圖／達志影像）

▲位於南韓京畿道平澤市的駐韓美軍韓福瑞營。（圖／達志影像）

在這場線上研討會，包括張榮熙、趙顯珪等多名南韓學者都幾乎一致建議，一旦台海爆發衝突時，南韓必須克制間接介入的行為。張榮熙表示，「若台海爆發戰爭，南韓不應直接介入戰局。一旦南韓選擇介入台海問題，則中國往後在北韓問題、或是（南北韓）統一問題上，將會對南韓採取更加不予以協助的態度。」

張榮熙分析，「中國若為了統一台灣而實施高強度的全面戰，則將以速戰速決為目標，計畫對駐韓美軍實施精準打擊。因此，南韓應該將問題視為與中國之間的戰略對話議題，明確表達南韓不介入（台海戰局）的立場，向北京當局明確表達，若南韓領土遭到攻擊，則將不得不捲入戰局。」

另外，張榮熙也認為，為了防止台海情勢進一步緊張，南韓須積極參與和美國之間的戰略對話，「透過與美方之間的戰略對話，一旦台海情勢突然緊張，為了不讓南韓直接被捲入戰局，南韓有必要明確向美方傳達其擔憂以及確認角色定位。」

漢陽大學國際學研究所中國學系教授文興鎬（문흥호）表示，「隨著美中霸權競爭進入高潮，台灣海峽與韓半島情勢受到牽扯是無可避免的」，他提議相關國家應攜手進行有效的對話與合作。

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