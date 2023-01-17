快訊／草屯4死血案　幫助買槍又藏匿兇手...共犯賴裕隆判4年2月

記者高堂堯、翁子皓／南投報導

南投草屯康建生技公司前職員李鴻淵2022年7月14日闖入前東家辦公室，對5人行刑式槍決轟頭，釀成4死1重傷的悲劇，震驚全台，南投地院今（17）日對該案首度宣判，協助槍手李鴻淵取得槍彈、犯後藏匿行蹤的共犯賴裕隆，被判處有期徒刑4年2月、併科罰金16萬元。

▲賴裕隆在李鴻淵行兇後協助藏匿，圖為李鴻淵被帶出養生館時的畫面。（圖／記者陳以昇攝）

賴裕隆出庭聽判後即還押看守所，媒體追問「是否遭脅迫才協助李鴻淵？」、「會不會後悔？」，賴全程低調不願回應，看到媒體拍攝還抬起手肘遮住臉部，直到被法警帶出法院。至於李鴻淵的部分，南投地院表示將另擇期審結。

▲行刑式開槍槍殺前東家4人的李鴻淵落網被起獲大批槍械。（圖／民眾提供翻攝）

根據判決，賴裕隆2018年底到2019年初間，協助李鴻淵約有意出售槍彈的阿俊見面，促使李以3萬元買到非制式手槍1支、非制式子彈30顆，賴裕隆又在2019年某時間點，再幫李鴻淵約阿俊見面，讓李以10萬5千元購買非制式手槍2支、制式子彈20顆、非制式子彈152顆。李鴻淵開槍殺人後，賴裕隆在2022年7月14日晚上7時許提供養生館包廂，藏匿李鴻淵躲避追查。

法官認為，賴裕隆協助李鴻淵取得槍、彈，且明知李涉嫌殺人，卻仍提供養生館包廂予以藏匿，犯罪情節重大，但考量其坦承犯行，尚見悔意，且是因朋友情誼才藏匿李鴻淵，因此依幫助犯非法持有可發射子彈具殺傷力之槍枝罪，處有期徒刑2年，併科罰金6萬元，可易服勞役，又依幫助犯非法持有可發射子彈具殺傷力之槍枝罪，處有期徒刑2年10月，併科罰金12萬元，可易服勞役，又依藏匿殺人罪，處有期徒刑1年，共應執行有期徒刑4年2月，應執行罰金16萬元，全案還可上訴。

▲南投康建生技公司槍擊案造成4死，震驚全台。（圖／記者唐詠絮攝）

回顧整起事件，李鴻淵2012至2013年為康建生技公司生產線員工，不料疑似因操作機械問題與洪姓女課長發生爭執，讓李鴻淵對洪姓女課長心懷怨恨。洪姓女課長2014年突遭不明人士遭鐵棍襲擊，頭部嚴重受傷，而且對方還怒喊「我要讓妳死」、「打死妳」等語，洪女懷疑是李鴻淵所為，便對李鴻元提告並求償90萬元，但法官判處李鴻淵無罪，事後洪女因擔心被報復離職搬家。

▲格殺第2現場還原！李鴻淵雙手持槍密室轟斃賴彥予。（圖／ETtoday製圖）

李鴻淵也因此事記恨8年，最終在今年7月14日時持槍進入康建生技公司行刑式射殺5人，釀成4死1重傷的慘劇；犯後，李鴻淵還騎著機車逃亡，並躲藏在賴裕隆在台中所開設的養生館夾層中，遭警方逮獲，其落網時更對著媒體高喊「我要報仇」。