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三井LaLaPort試營運！周邊塞炸「人車爭道」　館內500停車場全滿

▲三井LaLaPort試營運！周邊交通塞炸「人車爭道」　館內500停車場全滿。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲三井LaLaPort試營運！周邊交通塞炸「人車爭道」，民眾無奈穿越車陣過馬路。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中三井LaLaPort南館今起試營運，一上午吸引爆滿人潮前往搶逛。但讓各界疑慮的交通塞車隱憂也浮現，不僅周邊交通打結，且人車爭道，不少消費者在車陣中穿梭過馬路，市議員也批交通疏導措施不良。另外，館內500個汽車停車格也幾乎全滿，館方表示，下午將引導消費者將汽車停到建國市場停車場。

▲三井LaLaPort試營運！周邊交通塞炸「人車爭道」　館內500停車場全滿。（圖／記者游瓊華翻攝）

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▲三井LaLaPort周邊道路小，今天試營運已讓交通打結。（圖／記者游瓊華翻攝）

市議員鄭功進表示，今天是上班日，人潮雖不多，卻已造成周邊交通打結，若不儘快改善，年假開始可能讓塞車問題更加嚴重，尤其北館尚在施工，周邊連接至南館的人行道空間較窄，也有路磚尚未鋪設造成的落差，也威脅到消費者行走安全。

▲三井LaLaPort試營運！周邊交通塞炸「人車爭道」　館內500停車場全滿。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲交管人員急忙指揮交通，紓解車潮。（圖／記者游瓊華翻攝）

市議員陳雅惠指出，LaLaPort正對面是台中最大傳統市場、中部最大食材集散地的「建國市場」，且鄰近「帝國糖廠」及湧泉公園，20日起更有10天春節連假，出門走春、逛街採買民眾勢必大批湧入。今天商場試營運，樂業二路至建成路段，樂業二路與進德路，忠孝路、復興東路口都造成堵車現象，大智北路上雖設有接駁站，但與公車站同地點，車輛同時匯聚，衍生交通混亂，建議長遠之計，應開挖地下停車場，規劃停車空間，才能有效紓解交通停車問題。

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