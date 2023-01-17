汽車保管場整面牆垮下「4車遭殃」　警車被砸爛...詐團賓士也毀了

記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

基隆市警察局拖吊場的車輛保管人員，今（17）日中午12時許巡場時，發現鄰近的台灣肥料公司圍牆崩落，從高處重重砸下，導致停放在廠內4部車遭水泥、磚塊砸毀，其中1輛是刑大所查扣詐騙集團賓士轎車，同時還有1輛警車受損，保管人員完全沒聽到任何崩落聲，見到慘狀也當場傻眼，隨後警方也通知台肥公司，毀損部分將由該公司負責賠償。

▲基隆拖吊場旁圍牆倒塌，共有4部車遭砸毀，其中包含1部警車。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



警方指出，17日12時許拖吊場保管人員巡場時，發現一處水泥磚牆大面積崩落，因崩落位置與管理中心有一段距離，管理人員並沒有聽到任何砸下的聲音，推測發生時間是昨日晚間至今日上午，掉落磚牆還砸中下方的偵防車，導致車體嚴重變形已無法使用，還好意外沒有造成任何人受傷。

將車體進行巡檢後，一共有4部車子遭殃，其中2部是牌照註銷的淨牌車輛、1部是警方的偵防車、另外1部是市刑大查扣的賓士車輛、是詐騙集團所有，目前已將車窗破損的車輛先用帆布遮掩，避免雨水繼續灌進車內。

其他受到泥沙、小土石波及的車輛，大部分都已經註銷牌照，警方表示將通知車主到案處理賠償事宜，所有的損失也將找圍牆所屬的台肥公司處理。