年節蔬菜需求增　縣長張麗善前往產地、西螺果菜市場視察

▲年節將至，雲林縣長張麗善前往西螺果菜市場關心供應量及價格。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

農曆春節將至，因應年節蔬菜供需量大增，雲林縣長張麗善今（17）日前往西螺果菜批發市場視察蔬菜供應狀況。不少菜農見縣長蒞臨抓緊時機反映肥料成本大增問題，也有攤商陳情西螺果菜市場水菜區未加蓋遮雨、防曬設施，張麗善表示會與相關單位商討，儘快解決問題。

縣長張麗善今日一早在農業處長魏勝德、西螺果菜市場副理林新教陪同下，視察供應及交易狀況，並向現場的市場員工及民眾勉勵加油，向鄉親拜早年。一名廖姓菜農向張麗善反映，進口肥料狂漲、成本大增，種植蔬果已不成比例，叫苦連天，希望縣府幫忙想辦法。

▲西螺果菜市場的蔬菜供應量占全台三分之一。（圖／記者蔡佩旻攝）



另名曾姓菜販說，水耕蔬菜受前陣子天氣不穩定影響，雖順利採收卻逢上這週需求量低，銷售狀況不佳，預估要再過2天買氣才會增加。范姓批發商說明，菜心、蘿蔔、甜豆、芥菜等皆屬年節蔬菜，目前買氣平穩，也是預期過年前2天採買人潮才會增加。針對肥料大漲成本問題，張麗善說將會請農業處研議對策，另有攤販陳情攤位加裝遮雨設施，也將與西螺鎮公所討論整修。

▲水耕蔬菜受前陣子天氣不穩定影響，雖順利採收卻逢上這週需求量低，銷售狀況不佳。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺果菜市場表示，蔬菜因氣候穩定，供應量充足，近期年前每日平均交易量提高至850餘噸上下，平均交易價格每公斤落在25-30元間，農曆年前蔬菜需求量大，往常年前幾天日交易量更超過千噸以上，市場已調派人力加強管控車流，確保市場交易順暢。

縣長張麗善表示，年節期間各種蔬菜和肉品需求高，雲林縣是全國最大的蔬菜和肉品供應中心，縣府除了確保蔬果肉品的供貨穩定，也會加強春安工作，同時也呼籲大家過年期間除了大魚大肉之外也要多吃新鮮蔬果，並預祝大家2023鴻兔大展錢兔似錦，春節期間歡迎大家來雲林走春。

▲菜農反應需要遮棚、否則日曬雨淋相當不方便，西螺鎮公所農業課長陳淑燕（右一）於現場了解狀況。（圖／記者蔡佩旻攝）