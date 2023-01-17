▲LaLaPort櫃位重複性高不好逛？老百貨人朝聖後給解答。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

眾所期待的三井LaLaPort南館今起試營運，一上午吸引數千人前往朝聖，搶逛這座全新日系商場。曾從事百貨業逾10年小周及小邱也在第一時間到LaLaPort採買、觀察人潮，直言幾個中部獨家櫃位外，LaLaPort南館品牌重複性高，多半都是市區百貨有的品牌，現場消費者逛得多，買得少，提袋率約五成，心得是「走走可以，但沒有那麼值得！」

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▲仔細觀察，到LaLaPort逛街的人潮不少，但提袋率不高。（圖／記者游瓊華攝）



今天南館全館38個櫃位試營運，手扶梯、走道滿是人潮，其中咖樂迪咖啡農場、Lopia超市人潮最多，結帳排隊人潮大排長龍。老百貨人周小姐透露，館內品牌重複性高，都是走大店、大櫃模式，占地都是百坪起跳，但細逛可以發現其他門市沒有的品項、新商品，例如無印良品結合漢方概念推中藥鋪，知名麻辣鍋店滿堂紅也推新品牌堂Noodle等。

另外，小周現場觀察發現，LaLaPort美食區滿座，逛街的人潮多，但實際購買的少，「最常見的就是日系超市Lopia的保冰袋，因業者推出活動，花200元買保冰袋送200元超市購物金」，整體提袋率不高，大約五成左右。

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