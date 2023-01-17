禮儀師半夜待往生室　手機突響鈴「Siri喊4字」嚇到狂奔！下場曝光

▲原PO分享禮儀師遇到的靈異事件。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

從事殯葬業的人，心臟真的要夠大顆！一名女網友分享在職場上聽到的故事，禮儀師夜晚待在往生室值班，100多坪的空間只有禮儀師一個人，突然間電話鈴聲響起，禮儀師接起電話喊「往生室您好！有什麼能為您服務的呢？」下秒手機螢幕突然亮了，Siri就喊著「我在門口」，禮儀師瞬間感覺到一陣風吹過髮梢。

原PO在臉書「靈異公社」發文，「殯葬業所見所聞，Siri都市傳說」，平常除了服務案件之外，也會與禮儀師分享工作上遇到的事情，「今天來分享小K的故事」。

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小K某天夜晚在往生室值班，由於正處在裝潢時期，原本有的隔間都拆除了，整間往生室看起來就像是廢墟，100多坪的空間裡，除了有桌子和椅子之外，還有冰在冰櫃裡的往生者，陪著小K度過漫漫長夜。小K躺在行軍床上入睡，突然間接體電話響了，他接起後說「往生室您好！有什麼能為您服務的呢？」

小K說完之後，手機突然螢幕亮了，接著發出「登登」的聲音，Siri啟動後竟說「我在門口」。小K全身細胞緊繃了起來，握著電話環顧四周，心跳加快，「感覺一陣陰風吹過他的髮梢」，他沒有勇氣往門口看，電話另一頭的護理師說了什麼，他也沒聽清楚。

▲原PO分享禮儀師的故事。（圖／翻攝自FB靈異公社）

小K匆忙掛上電話，從行軍床上跳起來，「低頭以跑百米的速度死命往外面衝，眼睛也不敢亂看，怕看到不該看的東西，有好一陣子不敢再進去」。

貼文一出，網友們留言，「我個人是認為，殯葬業是一種功德事業！為往生者服務！心存正善」、「應該要去看看，看了就不會怕了，不看會覺得毛毛在心裡」、「不用怕，你在做功德的事業，平安」、「這太毛了」、「其實是外送到了」、「所以做這行業不能用蘋果手機」。也有網友抱怨，「Siri有時真的很煩會亂叫，還會莫名回應」。

本文獲得原PO授權提供轉載。