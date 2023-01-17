　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

禮儀師半夜待往生室　手機突響鈴「Siri喊4字」嚇到狂奔！下場曝光

▲遺體化妝室,大體化妝,停屍間。（圖／記者林世文攝）

▲原PO分享禮儀師遇到的靈異事件。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

從事殯葬業的人，心臟真的要夠大顆！一名女網友分享在職場上聽到的故事，禮儀師夜晚待在往生室值班，100多坪的空間只有禮儀師一個人，突然間電話鈴聲響起，禮儀師接起電話喊「往生室您好！有什麼能為您服務的呢？」下秒手機螢幕突然亮了，Siri就喊著「我在門口」，禮儀師瞬間感覺到一陣風吹過髮梢。

原PO在臉書「靈異公社」發文，「殯葬業所見所聞，Siri都市傳說」，平常除了服務案件之外，也會與禮儀師分享工作上遇到的事情，「今天來分享小K的故事」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小K某天夜晚在往生室值班，由於正處在裝潢時期，原本有的隔間都拆除了，整間往生室看起來就像是廢墟，100多坪的空間裡，除了有桌子和椅子之外，還有冰在冰櫃裡的往生者，陪著小K度過漫漫長夜。小K躺在行軍床上入睡，突然間接體電話響了，他接起後說「往生室您好！有什麼能為您服務的呢？」

小K說完之後，手機突然螢幕亮了，接著發出「登登」的聲音，Siri啟動後竟說「我在門口」。小K全身細胞緊繃了起來，握著電話環顧四周，心跳加快，「感覺一陣陰風吹過他的髮梢」，他沒有勇氣往門口看，電話另一頭的護理師說了什麼，他也沒聽清楚。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB靈異公社）

▲原PO分享禮儀師的故事。（圖／翻攝自FB靈異公社）

小K匆忙掛上電話，從行軍床上跳起來，「低頭以跑百米的速度死命往外面衝，眼睛也不敢亂看，怕看到不該看的東西，有好一陣子不敢再進去」。

貼文一出，網友們留言，「我個人是認為，殯葬業是一種功德事業！為往生者服務！心存正善」、「應該要去看看，看了就不會怕了，不看會覺得毛毛在心裡」、「不用怕，你在做功德的事業，平安」、「這太毛了」、「其實是外送到了」、「所以做這行業不能用蘋果手機」。也有網友抱怨，「Siri有時真的很煩會亂叫，還會莫名回應」。

本文獲得原PO授權提供轉載。

❀「萬歲牌堅果」隨行包　44包只要1000 元！超殺優惠1次看❀

ET快訊
洗雞蛋是大忌！「放冰箱置蛋架」也錯爆　沒做到恐中毒死亡
張克帆父親突逝世！「1原因」見不到最後一面
快訊／高雄工人「鐵條爆頭同事」！　傷者搶救4天不治
快訊／88會館飲宴重創警界！第2波「158名高階警官」調動名
OL便秘日吞6顆瀉藥　「3天塞一次屁股」肛裂崩潰
正妹被4人撿去士林摩鐵！　2男輪流性侵
明天更冷！春節「2段式變天」　初二下探13度降溫趨勢曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春節連假出遊夯　Global Mall屏東市祭3大走春行程...折扣拿不完

禮儀師半夜待往生室　手機突響鈴「Siri喊4字」嚇到狂奔！下場曝光

台北超狂小火鍋！150元「30種泡麵、菜盤吃到飽」　這面牆驚呆他

首座跨越高鐵橋梁工程完成　桃園捷運綠線通車邁向新紀

除夕不回婆家遭罵不像話！丈夫霸氣相挺...人妻讚：愛死我老公

又見2私校被列專輔名單　私校工會：未來4年估至少50私中退場

大寒要來了！命理師曝「6禁忌」警告：犯了這點恐猝死

男友「身上有吻痕」！手機突跳1訊息…妹子崩潰：他上了我哥

台中榮總嘉義暨灣橋分院春節開診時間公布　急診服務不打烊

35歲OL便秘日吞6顆瀉藥　「3天塞一次屁股」肛裂崩潰急求診

馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

汪小菲張穎穎認愛2個月爆情變！　直播痛哭...張蘭開罵：心機女

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

尼泊爾空機艙內畫面曝　 乘客驚叫下秒葬身火海

女做美甲喜氣紅→蟑螂色！　畫觸鬚學「嘎抓」叫超逼真

爸幫女兒綁馬尾謎之邏輯　峰迴路轉➜綁了一個寂寞

春節連假出遊夯　Global Mall屏東市祭3大走春行程...折扣拿不完

禮儀師半夜待往生室　手機突響鈴「Siri喊4字」嚇到狂奔！下場曝光

台北超狂小火鍋！150元「30種泡麵、菜盤吃到飽」　這面牆驚呆他

首座跨越高鐵橋梁工程完成　桃園捷運綠線通車邁向新紀

除夕不回婆家遭罵不像話！丈夫霸氣相挺...人妻讚：愛死我老公

又見2私校被列專輔名單　私校工會：未來4年估至少50私中退場

大寒要來了！命理師曝「6禁忌」警告：犯了這點恐猝死

男友「身上有吻痕」！手機突跳1訊息…妹子崩潰：他上了我哥

台中榮總嘉義暨灣橋分院春節開診時間公布　急診服務不打烊

35歲OL便秘日吞6顆瀉藥　「3天塞一次屁股」肛裂崩潰急求診

中國60年來首度「人口減少」　統計學家感嘆：中國未富先老

「美白、抗痘型面膜」更刺激皮膚！醫勸：別天天敷　建議頻率曝

聲優櫻井孝宏不倫對象還有第二人　婚後第七天傳鹹濕簡訊「想看裸照」

醫院辦揮毫快閃活動　民眾拿到創意春聯直呼太幸運

22歲白皙女遭騙出遊！前男友逼她脫剩內衣褲狂毆...曝屍1月成白骨

快訊／高雄工人吵架「鐵條爆頭同事」！　傷者搶救4天不治

快訊／88會館飲宴重創警界！第2波「158名高階警官」調動名單曝

大門懸空！他185cm「墊腳才摸到門把」真的有人住　背後原因驚呆

張克帆父親突逝世　他在上海染疫「回台卡關」：強顏歡笑完成工作

三商壽去年慘虧136.6億　每股虧4.34元

印度「媽寶新郎」吸母乳　開放賓客拍照網友看傻

生活熱門新聞

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

青少年輕生3大原因　拜託家長別說這句話

南投縣也發紅包　符合資格最高爽領7000

學測考前20分鐘接到噩耗爆哭！監考人員1舉動超暖

今晨9.5℃！恐寒流「回娘家」　過年天氣出爐

辛拉麵「這品項」調味料殘留致癌農藥　1128公斤退運銷毀

這生肖「犯五鬼」！　今年財運前3名出爐

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

哥哥拒娶女友：把她當砲友！　復仇內幕曝光

貼春聯6大禁忌！「做1動作」財氣跑光　衰運纏你一整年

三井LaLaPort內部搶先曝光！試營運倒數計時

台積電員工揭「內部3風氣」　讓她深感痛苦

年終3個月！6位前輩「有5人要離職」　菜鳥聽完超毛

《木曜4》工讀生被射傷　現場畫面曝

更多熱門

相關新聞

天花板2塊黑漬「驚似人手印」母女嚇壞！

天花板2塊黑漬「驚似人手印」母女嚇壞！

臉書「靈異公社」2張照片引發譁然！一位女網友發文表示，搬到新家住了快一年，最近女兒突然看向房間天花板，結果就不敢回房了。她仔細一瞧也嚇一跳，因為上面竟然有疑似手印的黑色汙漬，「之前都沒發現，家族群組都在笑、嚇她，但我看了也有點怕。」畫面讓網友議論紛紛，「怎麼來的？」

詭異山路驚見「一排飯碗」　眾人勸他快逃

詭異山路驚見「一排飯碗」　眾人勸他快逃

葬儀社偷割器官！誆火化費肢解560人

葬儀社偷割器官！誆火化費肢解560人

男同學玩碟仙「結局超毛」　師父：還在水裡

男同學玩碟仙「結局超毛」　師父：還在水裡

3年痛失3至親！55歲女星轉行禮儀師

3年痛失3至親！55歲女星轉行禮儀師

關鍵字：

禮儀師靈異公社往生室殯葬業

讀者迴響

熱門新聞

「第一位歸化籃球星」驚傳結束半年短命婚！

金曲男星驚爆「呼麻被抓」！

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

青少年輕生3大原因　拜託家長別說這句話

南投縣也發紅包　符合資格最高爽領7000

9秒淫片外流　女網紅回應了

苗栗通霄3胞胎2互毆　老大喪命

宋逸民記者會後首現身！「陳維齡臉上表情又變了」

春夢太強烈！無慾人妻驚醒…「真的進來了」超錯愕

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

汪小菲求婚「生好多孩子」！張穎穎心死分手：聽你媽媽話吧

今晨9.5℃！恐寒流「回娘家」　過年天氣出爐

領完年終！回公司又見「快撐爆的紅包」

諾羅警報！腹瀉群聚爆64起　醫示警病毒3恐怖特性

不受「統戰標語」影響　螺螄粉店家人潮爆滿

更多

最夯影音

更多
馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人

馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人
戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

汪小菲張穎穎認愛2個月爆情變！　直播痛哭...張蘭開罵：心機女

汪小菲張穎穎認愛2個月爆情變！　直播痛哭...張蘭開罵：心機女

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面