葬儀社「偷割器官」發死人財！誆火化費肢解560人　老闆被判20年

▲赫斯利用殯葬社進行非法器官販售，從而賺取暴利。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國科羅拉多州「日落梅薩葬儀社」（Sunset Mesa）驚爆器官盜賣事件，老闆赫斯（Megan Hess）和母親聯手詐欺死者家屬，一方面收取火化費用，一方面未經允許肢解560具遺體，並將器官販售給不知情的學術研究機構，謀取黑心暴利。歷經數年審判後，赫斯於3日被判20年有期徒刑，也是現行法律範圍內的最高刑期。

檢察官指出，2009年起，被告母女向死者家屬收取高達1000美元（約新台幣3萬元）火化費用，並且給予混雜多名死者及混凝土的假骨灰，實際上卻私自解剖560具遺體，割下器官後出售，而收購這些手臂、雙腿、頭部及軀幹的外科手術培訓企業及其他公司並不知情。

3日的法庭上，26名受害者親屬描述發現真相後的恐懼。史密斯（Erin Smith）說，她親愛的母親慘遭肢解，「（她們）為了賺錢而賣掉她的雙肩、雙膝及雙腳，但面對這種滔天大罪，我們甚至還沒有一個罪名。」夏儂（Tina Shanon）的媽媽也在違背意願的情況下遭肢解，「我戴上很多層面具掩飾悲痛，但我永遠也不會好起來。」

▲「日落梅薩葬儀社」偷割死者器官出售，震驚全美。（圖／路透）



46歲的赫斯去年7月出庭時僅承認詐欺罪名，不承認其他指控，本月3日被宣判量刑時也保持緘默。69歲母親科赫（Shirley Koch）主要負責肢解遺體，她承認詐欺罪名，並且當眾表示歉意，最終被判15年有期徒刑。

赫斯的律師表示，其當事人被不公平地誹謗為「女巫」、「怪物」、「食屍鬼」（ghoul），實際上卻是個「破碎的人」，這些行為應該歸咎於她18歲的腦部創傷。不過，法官阿奎羅（Christine Arguello）仍下令被告母女立即入獄，檢察官奈夫（Tim Neff）也形容這是美國近代史上最重大的人體器官案，因為赫斯和科赫利用葬儀社及「詐欺偽造的捐贈形式，偷竊遺體和人體器官」，對家屬造成巨大情感傷痛。

在美國，以移植為目的的心臟、肺臟、肌腱等器官必須透過捐贈形式流通，販售則是非法行為，但用於研究或教育目的頭部、手臂及脊椎等部位販售，未受聯邦法律管制。《路透社》2016-2018年針對美國器官販售產業進行一系列調查後揭發此案，一名前員工爆料，赫斯和科赫實施未經授權的人體肢解，該新聞2018年被刊出幾周後，聯邦調查局（FBI）就對「日落梅薩葬儀社」展開突襲調查。