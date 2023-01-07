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詭異山路驚見「一排飯碗」整齊擺好！眾人勸他快逃　釣出內行解答

▲▼詭異山路驚見「一排飯碗」整齊擺好！眾人勸他快逃　釣出內行解答。（圖／靈異公社）

▲原PO路過山區道路，發現護欄上整齊擺放的飯碗、酒杯，不禁感到好奇...（圖／靈異公社）

網搜小組／柯沛辰報導

一名男網友近日騎車行經山區某路段時，發現路邊的水泥護欄上擺了一整排的飯碗、水杯，忍不住把詭異的場景拍下，並PO網詢問「這是什麼意思？」結果許多網友看完毛骨悚然，紛紛勸他「別碰快逃」，竟意外釣出內行人，指這其實是「過路錢」。

原PO在「靈異公社」貼出的照片可見，水泥護欄上依序擺了5個碗、5個杯子、2盤山果、5個碗，背景則是草木濃密的山區，氣氛有些荒涼詭異，讓他忍不住想請益廣大網友們「請問，在橋樑上這些是什麼意思？」

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許多網友一頭霧水，但見氣氛不妙，紛紛勸他「別碰快逃」，甚至還有人瞎猜「讓狗喝水」、「馬拉松補給」、「獼猴娶親流水席」、「怕用路人開到一半會餓的補給站」、「給那些摔下去的猴子」、「意思是祂有酒，你有故事嗎？」、「我看這裡好熱鬧啊！你沒看見嗎？」

不過，也有網友推測，「奉茶，但不是奉給人的」、「那個地方應該有故事」、「晚上有朋友會來吃東西，你別問太多」、「是不是祭拜在這邊抓交替的好兄弟」、「這是祭亡靈，因曾有事故，不可輕衊或觸踫」、「今天是天赦日，可能車禍事主向受害者懺悔之類的？」

對此，有內行人解答，「有神明、橋神和沿路的好兄弟，這就是所謂的『過路錢』。因現代環保概念，不宜再像以往沿路撒、沿路丟，造成髒亂，所以以空碗放米代飯、水杯放水代酒，慰勞好兄弟」、「山林野外、山神土地（或稱當地角頭）好兄弟一堆，這也是一種祭祀的方式，求平安」。

▼還有網友抱怨，5日行經寶山時，看到護欄旁有3雙鞋子，害他嚇得到停下查看（下有清晰圖）。（圖／靈異公社）

▲▼詭異山路驚見「一排飯碗」整齊擺好！眾人勸他快逃　釣出內行解答。（圖／靈異公社）

▲▼詭異山路驚見「一排飯碗」整齊擺好！眾人勸他快逃　釣出內行解答。（圖／靈異公社）

▼留言區也有不少人歪樓，讓網友爆笑。（圖／靈異公社）

▲▼詭異山路驚見「一排飯碗」整齊擺好！眾人勸他快逃　釣出內行解答。（圖／靈異公社）

▼原PO完整照片，可見背景地點荒涼。（圖／靈異公社）

▲▼詭異山路驚見「一排飯碗」整齊擺好！眾人勸他快逃　釣出內行解答。（圖／靈異公社）

 

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