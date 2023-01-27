　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

癌逝大阿姨突「打電話借錢」！她爽快答應　竟連中5張刮刮樂

▲台灣彩券刮刮樂，新春大樂透加碼。（圖／記者林敬旻攝）

▲女子突然接到過世的大阿姨來電，對方開口借錢，她一口答應下來，竟因此連中5張刮刮樂。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

夢到過世的親人，可能有什麼徵兆！一名女子的大阿姨因為癌症過世，豈料不久後她突然接到對方打電話來「借錢」，當下她也大方答應，事後也發生了奇蹟，連續買了5張刮刮樂，竟然全都中獎，超離奇的好運也讓路人看呆。

這名女子在「靈異公社」分享，大阿姨因為罹患癌症過世，讓全家感到十分悲傷，不料過了約一個禮拜左右，她躺在床上睡著，卻隱約覺得有七彩燈光不斷閃爍，於是睜眼查看究竟是什麼事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女子發現是電話下面的來電燈在閃，鈴聲卻沒有響，感到十分怪異，於是接起來檢查電話是否壞掉。不過，拿起聽筒以後，女子不斷打招呼，對方遲遲沒有回應，讓她心中萌生了異樣的想法，於是開口詢問「大阿姨是不是妳」。

對方並沒有回答，而是傳來熟悉又爽朗的笑聲，女子於是再度詢問，是不是想要找她媽媽，大阿姨則告知「想跟妳借錢」。女子聽完了奇妙的說法，也開口答應了對方，會給予一筆「大錢」。

▲台灣彩券刮刮樂，新春大樂透加碼。（圖／記者林敬旻攝）

▲大阿姨來電以後，女子連中5張刮刮樂。圖非當事人、與本文無關。（示意圖／記者林敬旻攝）

接完這通電話以後，女子也碰上了玄妙的事件，她周末與親友逛夜市時，發現有位賣刮刮樂的阿婆生意不好，於是上前捧場一下，豈料一開始買100元中了200元，接著又連續中了4次，最後1張100元的刮刮樂，甚至還刮出了2,000元的獎項，總共算下來賺了2,700元。

女子事後將這筆錢抽出200元，買了兒童手表給姪女，剩餘的就當成購買庫錢的花費，等到喪禮時再將庫錢一併化給大阿姨，讓對方在另一個世界也能過生活。

奇妙的經歷曝光後，不少網友感到不可思議，不禁留言直呼，「阿姨很愛妳」、「還有回饋欸，真好」、「阿姨自己出錢」、「阿姨自己找錢來給她。」

ET快訊
「機械車位」攔腰夾人！新北男當場無生命跡象
不是白開水！感冒喝「這4種飲品」好得快　營養師認證
台南翁欠18萬健保費　執行官「見一幕放下封條」
新竹老闆「十指截肢」賣甜不辣討生活！4屁孩路過嗆：怎沒餓死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超佛停車場「1元能停50年」！離奇公告曝光：停到你報廢

2023精彩星象接力登場　天文館精算各地天象資訊「免費下載」　

癌逝大阿姨突「打電話借錢」！她爽快答應　竟連中5張刮刮樂

拿到開工紅包別急著花！命理師揭開運4招：財運旺整年

快訊／好冷啊！氣象局深夜發布「低溫特報」　最低探6度以下

有父母卻感受不到愛！「假性孤兒」10大惡夢　再努力仍被潑冷水

「口罩、快篩」囤太多就上網賣　食藥署：違法販售可罰100萬

快訊／寒流來襲！思源啞口飄雪了　民眾樂歪

i郵箱更好用了！多元支付再增2管道　「悠遊付、街口支付」都能掃

助市民度難關！高雄推「後疫情10大紓困措施」　補助、減免一次看

23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

買速食獲一袋15萬鈔票 調頭歸還店員爆哭道謝

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

原住民弟婚禮突上台跳舞 自信表情＋動作全場嗨翻

闖黃燈飆撞左轉車　17歲男機車噴飛倒地亡

超佛停車場「1元能停50年」！離奇公告曝光：停到你報廢

2023精彩星象接力登場　天文館精算各地天象資訊「免費下載」　

癌逝大阿姨突「打電話借錢」！她爽快答應　竟連中5張刮刮樂

拿到開工紅包別急著花！命理師揭開運4招：財運旺整年

快訊／好冷啊！氣象局深夜發布「低溫特報」　最低探6度以下

有父母卻感受不到愛！「假性孤兒」10大惡夢　再努力仍被潑冷水

「口罩、快篩」囤太多就上網賣　食藥署：違法販售可罰100萬

快訊／寒流來襲！思源啞口飄雪了　民眾樂歪

i郵箱更好用了！多元支付再增2管道　「悠遊付、街口支付」都能掃

助市民度難關！高雄推「後疫情10大紓困措施」　補助、減免一次看

苗栗山豬之亂！退休巡佐施展擒拿術變「除害達人」　2年狂抓197隻

日相岸田：不排除「經濟倒退至通縮」　內需驅動的通膨仍然微弱

台灣被貼「行人地獄」標籤！　他分析：政府總檢討弱勢

《間諜家家酒》座談會！10秒動畫耗時一個月製作、安妮亞精髓「可愛就對了」

超佛停車場「1元能停50年」！離奇公告曝光：停到你報廢

NBA球星萌寵／布克霸氣狗兒子　Haven搭名車、掛奧運金牌

短裙辣妹怒闖「JR山手線」逛大街　被捕後怒嗆：車站人員態度很差

女偶像和爸爸哥哥「一起洗澡23年」狂被騷擾！　神隱2年近況曝

台灣和泰「今年新休旅車重頭戲」！TOYOTA、LEXUS都有重點車登台

NBA球星萌寵／金童唐西奇超萌應援軍　3愛犬顏值都超高

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

生活熱門新聞

輔大陳若儀想復合！小姑怒打臉...1舉動卻被轟爆

快訊／思源啞口飄雪了！民眾樂歪

台東吃無菜單料理！1家6口收3600「只上3道菜」

甜不辣老闆10指截肢！屁孩竟嗆：怎沒餓死

「最美里長」陳紫渝秀辣腿揪父母拜年　網：岳父岳母好

開工紅包別急著花！命理師4招財運旺整年

Netflix「2月上架1神劇」網全面嗨炸！

癌逝大阿姨打電話借錢！她答應後連中5張刮刮樂

快訊／氣象局深夜發布「低溫特報」

體感溫度剩2度！寒流凍全台「22縣市低溫特報」　周末最冷下探6度

12生肖財運大公開　2生肖財運超好：需克制慾望

林書豪來台打球「PTT狂罵」他驚呆！原因曝

男暈船「包6600」給心儀妹！隔4天討回　神展開傻爆眼

初六送窮！財神在東北　4生肖、4星座財運旺

更多熱門

相關新聞

刮刮樂輸慘「靠1招」竟中獎　她嗨：傳說是真的

刮刮樂輸慘「靠1招」竟中獎　她嗨：傳說是真的

隨著春節連假的喜慶氛圍，許多民眾紛紛前往彩券行試手氣，想為自己加一個新春大紅包，有網友表示，今年花了3000多元買刮刮樂，結果只中600元，決定收手時，突然想到之前新聞提到，請店員挑會中獎，於是當場實測，居然中獎了，讓她又驚又喜。

砸100萬「買504張2000元刮刮樂」　結果曝光

砸100萬「買504張2000元刮刮樂」　結果曝光

過年一堆人「買整本刮刮樂」　彩券行曝實況

過年一堆人「買整本刮刮樂」　彩券行曝實況

柴犬汪汪叫招財變「財犬」！　新北夫妻刮刮樂幸運刮中百萬

柴犬汪汪叫招財變「財犬」！　新北夫妻刮刮樂幸運刮中百萬

4小時5X張刮刮樂「1萬3賠光」！網反驚幸運

4小時5X張刮刮樂「1萬3賠光」！網反驚幸運

關鍵字：

刮刮樂阿姨靈異公社

讀者迴響

熱門新聞

即／機械車位夾人！汐止男無生跡送醫

郭彥均騎車不慎受傷！　「身上2鮮紅傷口」傷勢曝光

75歲翁欠18萬健保費　執行官見一幕放下封條

壯男高鐵怒掐阿嬤　只因不爽年輕人坐博愛座

輔大陳若儀想復合！小姑怒打臉...1舉動卻被轟爆

快訊／思源啞口飄雪了！民眾樂歪

台東吃無菜單料理！1家6口收3600「只上3道菜」

甜不辣老闆10指截肢！屁孩竟嗆：怎沒餓死

「最美里長」陳紫渝秀辣腿揪父母拜年　網：岳父岳母好

開工紅包別急著花！命理師4招財運旺整年

日本65萬粉絲女神Coser撞臉阿信

Netflix「2月上架1神劇」網全面嗨炸！

小心肥肉上身！天生容易胖星座 Top3

女模出賣日本嬤50年前美照　台日網友都戀愛了

癌逝大阿姨打電話借錢！她答應後連中5張刮刮樂

更多

最夯影音

更多
23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘

23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘
大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

買速食獲一袋15萬鈔票 調頭歸還店員爆哭道謝

買速食獲一袋15萬鈔票 調頭歸還店員爆哭道謝

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面