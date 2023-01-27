癌逝大阿姨突「打電話借錢」！她爽快答應　竟連中5張刮刮樂

▲女子突然接到過世的大阿姨來電，對方開口借錢，她一口答應下來，竟因此連中5張刮刮樂。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

夢到過世的親人，可能有什麼徵兆！一名女子的大阿姨因為癌症過世，豈料不久後她突然接到對方打電話來「借錢」，當下她也大方答應，事後也發生了奇蹟，連續買了5張刮刮樂，竟然全都中獎，超離奇的好運也讓路人看呆。

這名女子在「靈異公社」分享，大阿姨因為罹患癌症過世，讓全家感到十分悲傷，不料過了約一個禮拜左右，她躺在床上睡著，卻隱約覺得有七彩燈光不斷閃爍，於是睜眼查看究竟是什麼事。

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女子發現是電話下面的來電燈在閃，鈴聲卻沒有響，感到十分怪異，於是接起來檢查電話是否壞掉。不過，拿起聽筒以後，女子不斷打招呼，對方遲遲沒有回應，讓她心中萌生了異樣的想法，於是開口詢問「大阿姨是不是妳」。

對方並沒有回答，而是傳來熟悉又爽朗的笑聲，女子於是再度詢問，是不是想要找她媽媽，大阿姨則告知「想跟妳借錢」。女子聽完了奇妙的說法，也開口答應了對方，會給予一筆「大錢」。

▲大阿姨來電以後，女子連中5張刮刮樂。圖非當事人、與本文無關。（示意圖／記者林敬旻攝）



接完這通電話以後，女子也碰上了玄妙的事件，她周末與親友逛夜市時，發現有位賣刮刮樂的阿婆生意不好，於是上前捧場一下，豈料一開始買100元中了200元，接著又連續中了4次，最後1張100元的刮刮樂，甚至還刮出了2,000元的獎項，總共算下來賺了2,700元。

女子事後將這筆錢抽出200元，買了兒童手表給姪女，剩餘的就當成購買庫錢的花費，等到喪禮時再將庫錢一併化給大阿姨，讓對方在另一個世界也能過生活。

奇妙的經歷曝光後，不少網友感到不可思議，不禁留言直呼，「阿姨很愛妳」、「還有回饋欸，真好」、「阿姨自己出錢」、「阿姨自己找錢來給她。」