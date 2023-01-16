陸製螺螄粉被控印「統戰標語」！全台流竄1年　經濟部公告下架

▲台南市東區市議員李宗霖指出，一款中國製螺螄粉上的標語疑有統戰意圖。（圖／翻攝自Facebook／李宗霖Lí Chong-lîm，下同）

記者閔文昱／綜合報導

近期有款大陸螺螄粉食品進口到台灣，因包裝上印有「你是中國人、我也是中國人，四捨五入一下，就是我的人」的標語，引發議員不滿，質疑主管機關進行進口查驗時，為什麼沒有針對這樣商品進行確實把關？對此，經濟部國際貿易局強調，目前並未開放中國製「螺螄粉」食品進口，已要求所有實體通路及電商平台下架，並追查不法進口來源。

台灣基進台南市議員李宗霖表示，近期有一款由台南代理商代理的中國螺螄粉食品進口到台灣，引起大家熱烈討論。因其包裝上的字眼竟為「你是中國人、我也是中國人，四捨五入一下，就是我的人」等統戰意味濃厚的文字，讓他不禁好奇「當初主管機關進行進口查驗時，為什麼沒有針對這樣商品進行確實把關？」

李宗霖指出，此商品是特製的海外出口版，與中國國內及其他國家華人社區販售的版本不同，恐怕是為了出口台灣而「特製」的版本，包含去年台北市公車廣告的「中國歡迎你」簡體字廣告，再到今天的統戰包裝，可以發現統戰手法愈來愈細膩，行政稽查應當零容忍，中國不斷步步近逼，台灣人的認同不斷被侵蝕。

經濟部國際貿易局16日晚間回應，依現行規定，中國大陸製粉條類產品，例如中式麵條、寬平麵條、米粉條等，均不准進口。經濟部已召開經跨部會協調，討論有關市售螺螄粉查處事宜，並已要求所有實體通路及電商平台，依法立即下架。海關亦將加強稽查，追查不法進口來源。

貿易局強調，海關查獲中國大陸製「螺螄粉」食品，如有涉及私運或虛報，均依海關緝私條例相關規定裁罰，沒入貨品及處以罰鍰，並將進口人移由本部貿易局依據台灣地區與大陸地區人民關係條例處以停權2個月至1年，嚴重者可廢止廠商登記資格。