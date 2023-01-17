螺螄粉引爆「統戰之亂」被禁了！進口商員工吐委屈：只針對我們

▲螺螄粉包裝標語引發統戰疑慮。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

知名大陸小吃螺螄粉引爆「統戰之亂」，台南市議員李宗霖指出，進口入台的陸製螺螄粉包裝上竟印有「你是中國人、我也是中國人，四捨五入一下，就是我的人」的標語，質疑統戰意味濃厚。經濟部介入追查後，強調本來就沒有准許進口，市面上的螺螄粉不是走私、就是虛報，將要求所有通路下架。對此，不願具名的代理進口商員工私下埋怨，螺螄粉已經賣了1、2年，現在政府突然說是走私，「真的滿委屈的！」

台灣基進點名進口商「摩爾霍普」，指出摩爾霍普近期有代理一款的中國螺螄粉食品進口到台灣，引起大家熱烈討論。因其包裝上的字眼竟為「你是中國人、我也是中國人，四捨五入一下，就是我的人」等統戰意味濃厚的文字，讓他不禁好奇「當初主管機關進行進口查驗時，為什麼沒有針對這樣商品進行確實把關？」

對此，經濟部長王美花今(17日)指出，中國的粉條本來就沒有准許進出口，現在進來的不是走私就是虛報，經濟部貿易局昨天已經跨部會討論，會做相關稽查。不管是在實體通路或是電商平台都會要求下架。

對於螺螄粉上的標語意外引發統戰之亂，摩爾霍普負責人未有回應，但一位不願具名的員工私下向《ETtoday新聞雲》抱怨，螺螄粉進口入台已經賣了1、2年，過去都沒有問題，但現在卻因為包裝上的標語，政府突然說不能進口、這是走私，且有賣螺螄粉進口業者有十多家，但現在卻只針對摩爾霍普，令他們感到相當委屈；該名員工還表示，封面的標語就是一些有趣的俏皮話語，類似台灣某知名餅乾包裝、或飲料包裝上的文青文字，不解為何會被引申到統戰意涵。