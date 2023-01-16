孝子年終少還買咖啡機贈父！感人故事卻遭抓包：去年有另一個爸爸

▲網友的老爸逛好市多時，站在咖啡機前面不動。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）



記者柯振中／綜合報導

一名網友日前上網分享，雖然年終獎金領得不多，還是替父親買下心愛的咖啡機，暖心的故事引起了許多人朝聖。沒想到事後竟被抓包，去年就曾出現過類似情節，當時的故事主角「是他另外一個爸爸」。

這名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，他們全家日前到好市多買年貨，豈料父親逛到一半突然失蹤，經過尋找後，發現父親站在一組貨價前盯著看。

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看見了貨架上的咖啡機，網友詢問父親「想不想要」，對方卻以「孩子今年年終不多」為由，不希望額外破費、給孩子太多負擔，拒絕了購買的提議。

網友不禁思考，雖然以前過得不是很富裕，但父親都將最好的給他，自己則是拿著10年沒換得公事包，他則每年換著新文具，「以前都是爸爸實現我的願望，現在換我來實現他的願望了」，於是直接將咖啡機買了回家。

▲網友將父親喜歡的咖啡機買回家，結果被眼尖的會員抓包，有類似的故事發生過。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）



網友的故事令許多人感動，因此有許多留言稱讚，「別人家的爸爸總是比較貼心」、「好孝順，給你鼓掌」、「不管咖啡機好不好用，我已經被感動了」、「我爸站在金條區20分鐘都沒說話，我在旁邊是連喘一聲都不敢」、「爸爸辛苦很值得，因為你也很懂事！這樣做父母的就很開心啦！」

不過，也有眼尖的會員抓包，去年似乎曾出現過一模一樣的貼文，每次的劇情都是「搞失蹤，被發現，站在目標物前看很久，糾結不買，兒女回想辛苦人生，協助達成心願」，看起來超像八點檔的劇情，非常像是業配文。

抓包的留言曝光後，立即也有不少人回應，「去年他寫的是另外一個爸爸呀」、「好好有二個爸爸，過年領雙份紅包」、「害我把嘴角的淚，硬生生地吸回去」、「這內容之前也看過，也是爸爸站在XXX（品牌名）咖啡機前，兒子知道爸爸想買又捨不得，最後咬牙買一台送爸爸…怎麼大家家境及心情轉折都這麼雷同呀？爸爸都被導航到XXX咖啡機前？」