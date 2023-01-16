好市多13年前「會員護照」曝光　省下4萬7千元！會員敲碗內頁

▲13年前的「好市多會員護照」曝光。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）於1997年正式進駐台灣，以便宜的價格吸引大批粉絲成為會員，是許多民眾採買食材的地方，近來有網友翻出一本「2009年好市多會員護照」，貼文一出，不少人敲碗「想看內頁」，也有網友笑喊「通膨的見證」。

有網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」社團發文，翻出一本13年前的好市多會員護照。他貼出照片，封面底色為綠色，左上角有好市多的LOGO；右下角的戳章則寫著，「2009年3月至2009年6月，替您省下超過4萬7千元」，並且「限台灣地區使用」。

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貼文一出，不少網友驚呼， 「這本可抵10年年費」、「快拿去拍賣，看能賣多少」、「13年前有賣大電視嗎」、「通膨的見證」、「在大掃除齁」。也有不少人敲碗，希望原PO分享內頁，「想看內頁，謝謝」、「想看內頁 拜託~感謝」、「卡內文」。

▲會員護照已經停止發放了。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）

事實上，之前就有網友分享「2021年的好市多會員護照」，底下不少會員哀號，已經很久沒收到了。就有網友在留言區透露，「我去櫃檯問了！即期起Costco為了響應政府的節約方案，以後不再印紙本，請我從APP裡面搜尋優惠商品，然後櫃台也沒有紙本的可以索取了，以前我沒收到紙本，就會去櫃檯索取一份，他說現在起連櫃台也沒有紙本了！」