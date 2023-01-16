老闆年終豪灑68枚「999」金牌　員工做滿10年就可以領

▲海威汽車年終頒發「忠誠獎」，獎品為999純金金牌一枚。（圖／翻攝瀟湘晨報）

記者魏有德／綜合報導

浙江寧波海威汽車零件公司12日發出上百萬元人民幣（約450萬元新台幣以上）的年終大禮「忠誠獎」，犒賞工作滿5年及10年以上的員工，10年以上員工可領一枚30克金牌，按今（16）日黃金回收價顯示，價值約8320元人民幣（約3.74萬元新台幣）。據悉，該公司共訂製68枚金牌和226枚銀牌，無論職位高低，年資符合皆可獲得一枚。

▲純金金牌獎勵10年以上員工，年資滿就可獲獎。（圖／翻攝瀟湘晨報）

《橙柿新聞》報導，金牌正面刻著「忠誠獎」、公司名稱和LOGO，背面刻有「感謝您與海威共同成長」字樣，分30g和20g兩種規格，純度均為999.9。此外，銀牌也有兩種規格，分別為200g和100g。

海威光司財務部員工鄔雅春從董事長王承永手上接過一枚重30克、純度999.9的「忠誠獎」金牌時激動地表示，「太高興了，非常有紀念意義，一定要好好收藏！」

▲傑瑞股份贈與年度優秀員工BMW X1或比亞迪海豹兩款車型。（圖／翻攝瀟湘晨報）

此外，大陸民營油服設備龍頭傑瑞股份11日在煙台總部舉行2022年度「金鑰匙獎」授車儀式，共有39名員工獲得獎勵，獎品是比亞迪海豹和寶馬X1（BMW X1）兩款車型，總價值近800萬元人民幣（約3600萬元新台幣）。

傑瑞股份稱，「金鑰匙獎」獎勵員工涉及基層管理、一線作業、研發和銷售等各職務。值得一提的是，自2022年起，「金鑰匙獎」還為應屆畢業生設立專項名額，2023年獲獎的兩名應屆生分別為1993年和1996年出生，這名1996年出生的員工，僅入職三年半，便獲得一輛寶馬汽車。