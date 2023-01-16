尾牙吃「驚喜餐盒」！同事包車北上傻眼　他PO網取暖：台啤還常溫

▲近日有許多公司舉辦尾牙，吃得怎樣、活動精不精采時常在網路上引起討論。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

近期準備過年，因此有許多公司會舉辦尾牙。不過，一名員工出面表示，他們公司因為賠錢，所以集體員工的年終砍半，好不容易盼到尾牙，沒想到公司竟是發放「驚喜餐盒」，打開看見內容物，讓他瞬間傻眼，不禁留言直喊「我想取暖」。

這名網友分享，今年因為公司賠錢，因此高層告知「妳各位年終一起砍半」，近日公司又舉辦尾牙，聚會當中發放「驚喜餐盒」，沒想到打開後看見內容物，讓他瞬間傻眼，於是上網分享，希望能夠得到一點安慰。

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依據照片畫面，這款「驚喜餐盒」裡面放了一瓶啤酒、數個麵包以及鋁箔包裝的蘋果汁，看起來一點都不像尾牙會吃到的菜色。

網友感到相當痛苦，當時一票員工拿著餐盒，看著台上的歌手唱唱跳跳，再喝著常溫的啤酒，一點好心情也沒有，因此主持人Cue台下觀眾時，觀眾給的反應相當冷淡。

▼網友分享尾牙上發放的「驚喜餐盒」。（圖／翻攝臉書／匿名2公社）



網友也坦言，他本人住在台北，因此不是最可憐的，還有許多外縣市的職員包車北上「專程上來吃這餐盒」，這群人才是真的傻眼。

網友後續補充，除了「驚喜餐盒」以外，公司還發放了888元的參加獎，因此尾牙結束後，他立即到麵攤吃大滷麵，再加點海帶、滷蛋，好好犒賞自己一年辛苦的工作，更是喊話「老闆菜單上都給我來一盤，尤其是嘴邊肉、上好上滿」。

傻眼的「驚喜餐盒」內容物曝光，不少人瞬間呆滯，在底下留言討論，「說賠錢還有錢請歌手表演…？不如把錢省下來辦桌耶！還可以讓員工吃飽」、「公司賠錢，干員工屁事？公司賺大錢，有給員工加薪或跟獎金嗎？員工真可憐」、「好豐盛的尾牙」、「第一次看到餐盒有啤酒的。」

不過，同樣有人留言緩頰，「不錯了，我們公司只有發600紅包，連抽獎、餐盒都沒有」、「有餐盒不錯了…話說我們沒尾牙也沒年終呢」、「傳慘沒有年終、尾牙。年後訂單0，無薪假在等著我們，希望這樣能安慰到你」、「還有年終可以砍半也不錯啦，沒有年終的也很多！」

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