屏東縣警局長蔡文峰上任　周春米高度肯定

▲屏東縣政警察局長蔡文峰宣誓就職 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局於今(16)日下午1時30分舉行卸新任局長交接典禮，由縣長周春米蒞臨主持，內政部警政署警政委員林水順擔任監交人，多位民意代表、情治單位首長與貴賓出席與會，場面簡單隆重。

新任蔡局長文峰，中央警察大學52期公共安全學系、中央警察大學法學系研究所碩士畢業，歷任新北市政府警察局勤務指揮中心主任、行政科科長、後勤科科長；高雄市政府警察局旗山分局分局長、林園分局分局長、左營分局分局長、仁武分局分局長、內政部警政署鐵路警察局主任秘書、副局長等重要職務，均能圓滿達成任務，且因工作積極認真，富有領導、協調能力，深獲各級長官肯定，今借重其長才，陞任屏東縣政府警察局局長，肯定能勝任新職。

縣長周春米對榮陞的劉局長表達誠摯的祝福與恭賀之意，她表示，劉局長於任內，對各項縣政需求、警政治安均全力以赴，克盡職責，也多次榮獲各項評比績優，包括破獲警察局歷年最大宗毒品走私案，查扣第三級毒品K他命369包、毛重384公斤，市價近8億元；爭取經費在5個分局成立鑑識實驗室，以因應國民法官法新制之需求；枋寮分局因廳舍老舊，積極向中央爭取預算4億元以新建符合現代規範之廳舍，另車城分駐所與戶政事務所合建工程，亦向縣府爭取預算4500萬元，均期盼能帶給同仁舒適之辦公、休息空間及民眾洽公環境；也肯定在疫情期間以科技辦案方式追查確診者足跡，防範疫情蔓延之辛勞付出。

周春米並對新任局長在學經歷及往日工作上的表現給予高度肯定，期盼蔡局長能在既有堅實的基礎上，繼續領導全體警察同仁全心全力投入屏東縣的治安維護工作，確保民眾生命、財產安全。