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高鐵延伸屏東+高屏二快共用路廊方案中央同意　屏縣府盼加速辦理

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

針對已核定的高鐵延伸屏東案，有關高雄端的路線爭議，昨(3)日由行政院拍板核定修正版本，將避開高雄仁大石化廠區，與「高雄-屏東間東西向第二條快速公路」共用路廊，可望加速工程進度。縣長周春米強調，聯外交通對屏東人非常重要，希望交通部加快施工進度，尤其高屏二快屏東端路線已底定，建議優先從屏東端施作，讓高鐵、高屏二快早日完成，帶動地方發展。

縣長周春米表示，去年10月12日立法院交通委員會至縣府考察時，交通部部長王國材及轄下公路總局、鐵道局、台鐵局等單位首長南下屏東縣政府討論高鐵延伸屏東路線，因考量環境影響及地方民意，仁武路段需再行調整，會中縣府表達高鐵延伸屏東路線應及早定案及加速推動之訴求。

周縣長指出，經交通部鐵道局研擬替代方案，即高雄市仁武區部分路段與高屏二快共用路廊，不行經仁武石化廠區，除減少安全疑慮、降低拆遷需求及縮短路線長度外，更有利加速計畫後續推動期程，特別感謝行政院院長蘇貞昌讓高鐵路線修正方案可及早定案，但因計畫涉及高屏二快建設期程，仍希望中央加速辦理高鐵與高屏二快相關行政流程，不影響建設期程能。

交通旅遊處表示，高鐵南延及高屏二快不僅交通更方便外，也將串連起高雄與屏東的產業廊帶，將持續促請交通部加快執行腳步，讓高鐵、高屏二快早日進入屏東，帶動地方發展，盼重大建設期程早日進入屏東，回應在地鄉親需求。

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