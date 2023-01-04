北市新任教育局長湯志民　隨身攜帶寶盒「一秒變魔術師」

記者楊惠琪／台北報導

台北市新任教育局長由政大教育系退休教授湯志民回鍋接任，今（4日）舉行媒體茶敘談北市未來教育施政重點，強調創新教育、自主學習的重要性，被學生暱稱「阿湯哥」的他，興趣是「變魔術」，經常在課堂上表演，甚至學校校慶還有專屬的「阿湯哥魔術秀」，今天也在媒體茶敘時一展身手。

▲台北市教育局長湯志民即興表演魔術秀。（圖／記者楊惠琪攝）

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湯志民說，從小就喜歡魔術，但沒有錢也沒有資源購買道具，直到十多年前擔任政大附中創校校長，在校內推動多項創新教學，開設獨立學習課程，要求學生自行寫學習計畫，決定帶頭示範，把魔術訂為個人學習目標，靠著上網自學、到處找魔術道具，「打破學習藩籬，全世界很多魔術師都是我的老師」，現在已經練就逾200種魔術，經常在課堂上、校慶中演出，徹底落實自主學習成果。

湯志民今天應媒體記者要求，現場表演3種小魔術，從橡皮筋、撲克牌，各種魔術技法信手拈來，還隨身攜帶魔術寶盒和表演桌墊，十足魔術師架勢。湯志民笑說，自己是有備而來，只要氣氛對了，就會應觀眾要求即興演出，至於有教育局同仁建議局長在台北酷課雲上開設魔術線上學習課程，湯志民則笑而不答。

湯志民表示，魔術師講求創意、求新求變的精神，就像教育一樣，需要源源不絕的創意注入新活水，這次再次擔任北市教育局長，希望可以把自己學魔術的自主學習歷程與觀念推廣出去，讓台北市教育有更多可能性。





▲台北市教育局長湯志民即興表演魔術秀。（圖／記者楊惠琪攝）