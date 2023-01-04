北市教育局長上任第一件事　讓學生自己決定「寒假作業」

▲台北市教育局長湯志民。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

再過兩周中小學就要放寒假了，台北市教育局長湯志民今（4日）出席媒體茶敘指出，上任首要推動的就是讓學生自主學習，從這個學期寒假開始，讓小學生自己決定寒假作業，而不是由學校老師指定，下周將舉行全市國小校長線上會議，希望各校都能配合推行。

湯志民表示，讓孩子成為「學習主人」是未來優先推動的教育理念，由學生自發主動學習，平常上課期間，功課就無所不在，學期中老師出作業、學生回家寫功課很正常，但是寒暑假還出作業，就好像下課還指定功課，「會不會怪怪的」，寒暑假就像是學生的「大空堂」，應該讓學生自己決定寒暑假要做什麼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

湯志民說，北市教育局曾在8年前就宣布廢除國小制式的寒假作業，讓學生自己決定寒假學習內容，但各校推行狀況不一，有些老師仍是以學科導向，有些老師則比較活化，但不論是學科或主題活動，只要經過老師指定，都是老師出的寒假作業，應該讓學生自行決定，寒假要騎車、要規劃壯遊行程，甚至是在家追劇補眠都可以，只要開學後能跟班上同學做分享交流就可以。

台北市教育局副局長陳素慧表示，下周將邀集全市國小校長舉行線上會議，說明寒假作業自主學習計畫，希望各校都能配合辦理，讓學生寒假自主學習，開學後安排成果分享，除了國小外，也開放國中自由參加，「沒有說課業壓力很大，就不能自主學習。」