北市廢除「制式寒假作業」　教育局長籲「讓學生自主學習」

▲北市教育局舉行寒假自主學習說明會。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

本周中小學就要放寒假了，台北市教育局今（16日）舉行「我的寒假作業我決定：台北市自主學習2.0」說明會，呼籲學校廢除國小制式寒假作業，希望在老師的引導下，讓學生自主規劃學習內容，局長湯志民也現場分享自己的自主學習成果，從為了拍「長輩圖」變成鳥類攝影專家的歷程。

湯志民在2015年擔任北市教育局長時，任內就宣布廢除國小制式的寒假作業，讓學生自己決定寒假學習內容，但各校推行狀況不一，這次回鍋上任，首要推動的就是延續這項政策，今舉辦政策說明會，由已經推行多年的平等國小、新生國小、銘傳國小等校分享推動成效。

[廣告]請繼續往下閱讀...

湯志民也以個人經驗分享自主學習成效，他說，以前擔任政大附中校長時，開設獨立學習課程，要求學生自行寫學習計畫，他也帶頭示範，把魔術訂為個人學習目標，靠著上網自學，練就逾200種魔術技法，還經常在校慶活動上演個人魔術秀。





▲北市教育局長湯志民分享如何從拍長輩圖，變成鳥類攝影專家。（圖／記者楊惠琪攝）

湯志民說，五年多前開始跟朋友互傳「早安長輩圖」，一開始拍風景，後來改拍鳥類，誤打誤撞落入鳥類攝影的「錢坑」，為了捕捉鳥類英姿，從用手機拍，後來換成類單眼，現在用的是十多萬元的專業攝影相機，也從連白頭翁都不認識的門外漢，現在可以成功捕捉到台灣難拍四大鳥類之一的小翼鶇。

湯志民表示，自主學習2.0的核心理念就是讓學生成為自發主動的學習者，廢除寒假作業聽起來很炫，但其實是希望老師不要出功課，尤其是制式的寒假作業，而是在老師的引導下，讓學生自己決定寒假作業內容，每個人的作業與學習歷程都是獨有的，開學後還要進行學習成果分享。

平等國小校長賴婷妤說明自主學習2.0政策內容，她說，學習不是填滿，應該是銜接與適應，讓學生成為學習主體，學校、老師和家長成為陪伴角色，寒假作業可以是一項主題研究、體驗參訪、旅遊、才藝運動營隊，甚至是養成某樣好習慣，只要是對自己的成長與學習歷程有幫助就可以，希望各校都能響應。