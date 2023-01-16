桃園警消「無預警」賣場搶救演練　讓民眾安心採買過好年

▲桃園警消無預警搶救演練，期民眾安心採買過好年。（圖／消防局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆春節將至，民眾紛紛至大賣場採購年貨，為加強春節期間大賣場等人潮眾多場所安全，強化場所自衛消防編組反應能力，同時增加消防同仁針對大型賣場災害搶救應變能力，桃園市政府消防局第四大隊於轄內大型賣場-大潤發(平鎮店)及家樂福(平鎮店)實施消防救災搶救演練。



演練過程採「無預警」方式進行，在未事前告知及未經彩排情形下，模擬賣場發生火警時，火警自動警報設備偵測發報，場所自衛消防編組立即啟動，進行火災通報、初期滅火及避難引導疏散等作業，同時結合消防人車抵達現場時，場所人員主動與消防指揮官說明現場情形、提供場所平面圖與必要資訊，全程配合消防搶救作業，讓雙方救援行動更加無縫接軌。

山峰消防分隊長黃嘉男表示：「大型商場空間大，火載量大，結構複雜，一旦發生火災，火勢將迅速竄燒並產生大量濃煙，阻礙逃生視線，若初期應變速度較慢或稍有差錯，將極易造成大量人命傷亡及重大財產損失。因此，唯有落實平時教育訓練，遇有新進員工應搭配資深員工共同編組，熟悉場所危害潛勢，擬定因應對策，當災害發生時才能有效減少傷亡，同時將損失降到最低。」

第四大隊大隊長郭百倫表示：「此次消防搶救演練的目的，是為使業者及民眾重視公共場所安全並強化業者危機意識。春節連假即將到來，消防局將針對轄內大小工廠及人潮出入眾多的公共場所，加強實施用火、用電防火宣導，提醒業者重視『企業防災』觀念，以期大家能夠安心過好年。」