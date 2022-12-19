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桃園消防局平鎮工廠消防演習超逼真　民眾安心過好年

▲桃園消防局平鎮工廠消防演習超逼真

▲桃園消防局平鎮工廠消防演習超逼真。（圖／消防局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆春節將屆，為提高業者自主消防安全管理意識，桃園市政府消防局第四大隊19日於復旦消防分隊轄區新光合成纖維公司中壢廠，進行模擬搶救演練，期能強化消防人員熟悉轄區工廠災害危險因子、火場搶救效能及救災緊急應變措施。

本次演練共出動13輛消防救災車輛及消防、義消人員計62位，並協調平鎮警分局派員至現場配合交管，使演習順利進行，過程相當逼真。第四大隊長郭百倫表示，期藉本次工廠消防搶救演練，可讓消防單位熟知轄區工廠特性，也能加強場所人員熟練災害應變能力，降低災害發生時的損失，期盼能讓民眾安心過個好年。

▲桃園消防局平鎮工廠消防演習超逼真

而選擇平鎮區新光合成纖維公司辦理無腳本模擬搶救演練，因該廠區面積甚大，且多為挑高樓層及火載量大；火災初期業者啟動自衛消防編組，執行通報、滅火、避難逃生、救護及安全防護能力演練。

▲桃園消防局平鎮工廠消防演習超逼真

消防人車到達現場後，指揮官立即與場所負責人進行救災現場狀況確認，下達廠方員工疏散、清點、消防人員安全管制、入室人命搜救、佈線滅火攻擊、周界防護、水源佔據、雲梯車升梯警戒、通風排煙等多項消防戰技，並由大隊幕僚成立指揮站負責指揮調度、後勤補給、人車管制、現場情報蒐集，考驗第四大隊臨場應變作為及發揮即時組合戰力，展現平時災害搶救訓練成果，讓附近民眾及場所員工感受消防局對生命安全及財產之重視。

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