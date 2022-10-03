桃園區義消總動員　綜合性搶救演練提升救災應變力

▲桃園區義消總動員，進行綜合性搶救演練。（圖／消防局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市人口激增，13行政區中以桃園區人口最多逾45萬人，致消防勤務日漸繁重，為提升義消人員救災應變能力，桃園市消防局第一大隊與桃園義消中隊2日於桃園區富國路717巷42號辦理綜合性搶救演練，驗收義消平時的訓練成果。

該綜合性搶救演練由桃園義消中隊所屬的分隊，分別針對不同災害類型進行情境搶救演練，桃園義消分隊辦理車禍救助演練；中路義消分隊辦理化學災害處置演練；大林義消分隊辦理城市救援演練；大有義消分隊辦理火災情境綜合演練，演練共計出動義消人員68人，模擬情境囊括震災、火災、車禍、化學災害等四種，可謂非常多元，亦符合現代災害搶救之複雜性。

消防局表示，寧可平時多流汗，也不要災時發生受傷情事，演練視同作戰，在演練的背後有著平時紮實的訓練以及各項完善的裝備器材，近年來，隨著氣候變遷及新冠肺炎疫情蔓延全球，災害型態日趨複雜，導致我們的生活大受影響，在疫情期間該局義消人員協勤、常訓、宣導、訪視、觀摩等等勤務活動也經歷了數次暫停，但是這依然沒有影響義消對於消防這份志業的熱情，在消防任務多元化的時代，消防工作不再是一成不變。

因此，為應變各項不同災害發生，特辦理此次搶救演練，加強裝備器材整備、提升應變能力，才能因應可能的災變，並且降低損害。