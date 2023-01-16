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男童被3比特犬追殺　堂哥目睹他「70%頭皮被扯下」爆血哭喊：救我

男童被3比特犬追殺　堂哥目睹他「70%頭皮被扯下」爆血哭喊：救我。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

▲男童被比特犬攻擊。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe

記者李振慧／綜合報導

美國喬治亞州11歲男童賈斯汀(Justin Gilstrap)在家附近騎車時，突然遭3隻比特犬攻擊，拖到路旁水溝瘋狂撕咬，全身是血的他幸好被堂哥梅森(Mason Aguilar)及時發現報案，送醫發現頭皮慘被撕掉70%，耳朵也被咬掉一半。

就讀國小的男童賈斯汀，6日在格羅夫頓(Grovetown)家附近騎車時，突然吸引到3隻比特犬注意。同是11歲的梅森表示，他當時發現賈斯汀人在路旁水溝中不斷慘叫，查看發現他和3隻比特犬在水溝中，全身是血朝他大喊，「救命，救救我」。

母親艾瑞卡(Ericka Gilstrap)心碎表示，兒子身上幾乎沒有一處地方是完好的，全身都是咬痕和瘀傷，檢查發現兒子失去70%的頭皮，「他們無法縫合他腿上的傷口，因為他正在發燒，以後的人生再也不會一樣」。

警方後來逮捕狗主人貝克(Burt Baker)，他向警方表示，寵物犬平時很喜歡追自行車，被控危害他人生命罪。梅森的母親凱莉(Kellie Aguilar)也指責貝克，說他們很久以前就向貝克投訴過狗，然而對方卻沒有任何作為，依然讓狗隨處行動，今天才會發生慘案。

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